60社出展、入場無料の資産運用フェス！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムにて入場無料で開催60社以上が出展し、相続・不動産投資・金投資など多彩なテーマが集結メインステージ・サブステージで著名人の特別講演と出展社セミナーを実施 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムにて入場無料で開催60社以上が出展し、相続・不動産投資・金投資など多彩なテーマが集結メインステージ・サブステージで著名人の特別講演と出展社セミナーを実施

資産を守り、増やし、次世代へ残すための情報を一日で得られる総合展示会が、2026年夏に東京で開かれます。

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートするリアルイベントで、参加費は無料です。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：幻冬舎ゴールドオンライン参加費：無料（事前予約制）

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結する資産運用の総合展示会です。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など多彩なテーマの最新情報とノウハウが一堂に揃います。

メインステージとサブステージの2会場構成で、著名人による特別講演と出展社それぞれのセミナーが終日にわたって開催されます。

金融・資産形成に関する情報を1日で集中して得られるイベント構成となっています。

出展テーマと参加企業





過去の開催では出展ブースが並ぶ広い展示フロアと、3名が登壇するトークセッション、ローソク足チャートを用いた投資セミナーが同時進行し、クラシックカーの展示なども会場を彩ります。

専門家と来場者が直接対話できる環境が整えられていた様子が見て取れます。

出展テーマは、金（ゴールド）投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社など全60社に及びます。

相続・事業承継という資産を次世代へ引き継ぐための実務的なテーマから、オルタナティブ投資といった専門性の高い分野まで、幅広いカテゴリの企業が出展します。

セミナーと講演プログラム

メインステージとサブステージでは、著名人の特別講演に加えて出展各社のセミナーが複数実施されます。

投資・資産運用の最新トレンドから具体的な実践ノウハウまで、ステージ形式で体系的に学べるプログラムが10:00〜17:00の間に展開されます。

参加は無料ですが、事前予約制のため来場前に登録が必要です。

来場登録の受付は公式サイトで行われています。

2026年8月1日の1日限り、相続・投資・事業承継のプロフェッショナル60社以上が東京国際フォーラムに集まります。

金（ゴールド）・系統用蓄電池・フランチャイズから国内外の不動産まで多角的なテーマが無料で体験できる機会で、資産形成の選択肢を一度に比較できる構成となっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 来場するには事前登録が必要ですか？

A. 事前予約制のため、来場には登録が必要です。

参加費は無料で、登録の受付は公式サイトで行われています。

Q. 当日のセミナーはどのような形式で行われますか？

A. メインステージとサブステージの2会場で、著名人による特別講演と出展社によるセミナーが複数開催されます。

金（ゴールド）投資・不動産投資・相続・フランチャイズ事業投資など、テーマごとに異なる出展社がセッションを担当する形式です。

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