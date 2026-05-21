無料・全世代対象、街全体が舞台！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催、入場無料今年は東京国際フォーラム ホールAが新たな会場に加わり、街全体に規模が拡大 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催、入場無料今年は東京国際フォーラム ホールAが新たな会場に加わり、街全体に規模が拡大

音楽プロデューサー・亀田誠治氏が実行委員を務める「日比谷音楽祭2026」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催されます。

三菱商事都市開発が協賛企業として名を連ね、エンターテインメント領域への関与をさらに深めています。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





会期：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園 / 東京ミッドタウン日比谷 / 東京国際フォーラム【ホールA】主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭入場：無料

「日比谷音楽祭2026」は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げ、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。

世代やハンディキャップ、経済格差、音楽ジャンルを問わず誰でも参加できる無料のコンサートやワークショップが行われます。

三菱商事都市開発は、2025年に続き2年連続で同音楽祭への協賛を決定します。

リテール・エンターテインメント領域の不動産開発や、子会社・横浜赤レンガによるイベント事業の企画運営など、文化・エンターテインメントへの関与を事業の柱のひとつに据えています。

今年の見どころ：街全体が会場に

2026年の音楽祭では、会場が日比谷公園にとどまらず「街」へと広がります。

野音（日比谷野外大音楽堂）の改修に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、東京ミッドタウン日比谷と合わせた3エリアが音楽でつながります。

千代田区日比谷公園1-6の日比谷公園を起点に、有楽町・丸の内エリアへと音楽の輪が広がる構成となっており、次世代を担う子どもたちへ音楽を体験させる場としての機能も果たします。

協賛の背景

三菱商事都市開発は、都心型商業施設やNSC（近隣型ショッピングセンター）の開発に加え、大型アリーナを核とした都市開発事業も手掛けています。

同社は日比谷エリアのまちづくりへの賛同を背景に、エンターテインメント領域への積極的な関与を強化する方針のもとで協賛を継続しています。

日比谷音楽祭は入場無料で参加できるため、幅広い年代が気軽に足を運べる都市型音楽イベントとして定着しています。

2019年の初開催から8年目を迎える2026年は、規模と会場数をさらに拡張し、街ぐるみで音楽を楽しめる構成となっています。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 日比谷音楽祭2026の開催時間は何時からですか？

A. 2026年5月30日（土）・31日（日）ともに10:30〜20:30頃の開催が予定されています。

Q. 東京国際フォーラム ホールAが会場に加わった理由は何ですか？

A. 日比谷野外大音楽堂（野音）の改修工事に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わっています。

Q. 三菱商事都市開発の協賛は今年が初めてですか？

A. 2025年に続き2年連続の協賛となります。

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