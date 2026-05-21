60社超が集結、入場無料の資産形成展示会！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラム ホール B5・B7で「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が出展し、相続・事業承継・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマの最新情報が集結します入場無料（事前予約制）で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施されます 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラム ホール B5・B7で「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が出展し、相続・事業承継・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマの最新情報が集結します入場無料（事前予約制）で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施されます

資産を守り、増やし、次世代へ残すためのノウハウが1日限りで一堂に集まる総合展示会が、この夏に開催されます。

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする大規模イベントで、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムを会場として実施されます。

入場は無料で、事前予約制により参加できます。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：幻冬舎ゴールドオンライン参加費：無料（事前予約制）お問い合わせ：TEL 03-5411-6270／ggo_info@goldonline.co.jp

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、相続・事業承継から国内外の不動産投資、オルタナティブ投資まで、資産形成に関わる幅広いテーマを扱う総合展示会です。

幻冬舎ゴールドオンラインが主催し、60社以上の企業が東京国際フォーラム ホール B5・B7に集結します。

1日7時間の会場で複数テーマを横断的に学べる構成となっています。

出展ジャンルには、金（ゴールド）投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社など多彩な分野の企業が名を連ねます。

入場無料かつ事前予約制という参加しやすい形式で提供されます。

過去の開催と出展ラインナップ





過去の開催回では、金融商品展示ブースが会場フロア全体に広がり、投資をテーマにしたトークセッションには3名の登壇者が壇上に並びます。

ローソク足解説セミナーでは多くの来場者が着席して聴講し、英国車Morganの実車展示も会場に置かれるなど、投資・資産形成を軸にしながら多様な体験が提供されています。

2026年の出展テーマは、金（ゴールド）投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社を含む計60社超です。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など多彩な切り口で各社の最新情報とノウハウが提供されます。

著名人講演とセミナープログラム

メインステージとサブステージの2会場でセミナーが実施されます。

著名人による特別講演に加え、出展各社が独自のセミナーを多数開催し、来場者はテーマに応じて自由に受講できます。

資産形成の課題解決に直結する実践的なプログラムが、1日を通じて提供されます。

入場無料で60社超の専門家から相続・投資・資産運用の最新知識を一度に得られる機会は、単一のイベントとして希少です。

事前予約を済ませるだけで2026年8月1日（土）の7時間を丸ごと活用でき、関心のあるテーマのセミナーを組み合わせて受講することができます。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの受講には別途申込みが必要ですか？

A. 公式サイトにセミナーの詳細が掲載されています。

来場登録とは別に手続きが必要な場合の案内は、公式サイトから確認できます。

Q. 会場への最寄り駅はどこですか？

A. 東京国際フォーラムは東京都千代田区丸の内3丁目5番1号に所在します。

最寄り駅や交通案内は公式サイトに掲載されています。

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