3日間・70店舗・200品超が扇町公園に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベントが大阪・扇町公園に初上陸全国約70店舗・総メニュー200アイテム以上が3日間集結生ライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーも用意されています 西日本最大級の野外グルメイベントが大阪・扇町公園に初上陸全国約70店舗・総メニュー200アイテム以上が3日間集結生ライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーも用意されています

全国各地の肉料理が一堂に集まる西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、2026年5月22日から24日の3日間、大阪市の扇町公園で第1回目の開催を迎えます。

Gi-FACTORYが主催するこのイベントは、畜産肉にとどまらず魚肉・果肉まで幅広く”肉”をテーマに掲げ、全国から出店を募集・選考したグルメの祭典です。

約70店舗・総メニュー200アイテム超が揃い、グルメ以外の体験コンテンツも充実しています。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）時間：10：00〜21：00出店数：約70店舗

Gi-FACTORYが展開する「全肉祭」は、和歌山・徳島・広島・山口・島根・岡山・北九州・岐阜・静岡・東京など全国各地での開催実績を持つ大型野外グルメイベントです。

畜産の肉料理を中心に、魚肉・果肉まで幅広く”肉”として捉え、全国を対象に出店を募集・選考する形をとっています。

今回の大阪・扇町公園での開催は第1回となり、選考を経た約70店舗が3日間にわたって集結します。

開催時間は毎日10:00〜21:00で、グルメのほかにステージイベント・企業体験ブース・子ども向けコーナーなど複数のコンテンツが同時進行します。

3日間合計の総メニュー数は200アイテムを超えており、1日で全品を制覇するのは難しい規模のラインアップです。

西日本最大級・約70店舗が扇町公園に集結





過去の開催ではPIZZAや牡蠣など多彩なジャンルのブースが広場を埋め尽くし、来場者が通路いっぱいに広がるほどの盛況を見せています。

今回の大阪・扇町公園でも同様の規模で、全国各地から選考を通過した約70店舗が並びます。





夕暮れ以降はテントがライトアップされ、昼とは異なる雰囲気の中で屋台グルメを楽しめます。

開催時間が21:00まで設定されているため、仕事帰りや夕食の時間帯からでも来場できます。

総メニュー200アイテム超のラインアップ





メニュー一覧には全国各県の焼きそば・ステーキ串・ホルモン焼き・かき氷・小籠包など約60品以上の料理写真が都道府県名付きで並んでいます。

畜産肉の定番メニューのほか、魚肉・果肉を使った地域色豊かな品も揃い、総メニュー数は200アイテムを超えます。

3日間通い続けても全品を食べきることが難しい規模です。

ステージ・体験ブース・キッズコーナー





子ども向けには大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが設けられています。

企業ブースでは無料体験やサンプリングが実施され、好評を博しているワインの試飲コーナーも用意されます。





観覧無料のステージでは生ライブが行われ、ファイヤーパフォーマンスも実施されます。

夜の時間帯にライトアップされた会場でのパフォーマンスは、昼間とは異なる演出として楽しめます。

「全肉祭」大阪・扇町公園での第1回開催は、全国選考を通過した約70店舗・総メニュー200アイテム超が3日間集まる大規模イベントです。

畜産肉から魚肉・果肉まで幅広いジャンルのグルメと、ステージ・体験・子ども向けコーナーを同時に楽しめる野外イベントとなっています。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭 in 大阪」の会場はどこですか？

A. 会場は大阪府大阪市の扇町公園です。

開催は2026年5月22日（金）〜24日（日）の3日間で、開場時間は毎日10:00〜21:00です。

Q. 会場内のステージや体験コーナーは有料ですか？

A. ステージ観覧は無料です。

企業ブースによる無料体験やサンプリング、ワインの試飲コーナーも設けられます。

詳細な料金案内は公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されます。

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