クラウンメロン×北海道メロン、5ブランド同時展開！ ブルボン「メロンフェア 2026」

記事ポイント ブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロン使用の5品を2026年5月19日に期間限定発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニと定番商品がメロン仕立てに量販店・ドラッグストア・コンビニなど全国で展開、一部はコンビニでも取り扱いあり ブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロン使用の5品を2026年5月19日に期間限定発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニと定番商品がメロン仕立てに量販店・ドラッグストア・コンビニなど全国で展開、一部はコンビニでも取り扱いあり

初夏の風物詩ともいえるメロンの風味を、おなじみのお菓子で味わえる季節がやってきました。

ブルボンが、2026年5月19日（火）より”メロンフェア”と銘打った期間限定商品5品を全国で発売しています。

ブルボン「メロンフェア 2026」





発売日：2026年5月19日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部コンビニエンスストア取り扱いあり）価格：オープンプライス

今回のメロンフェアでは、芳醇な香りと上品な甘みが特徴の静岡県産クラウンメロンと、力強く深い甘味が特徴の北海道産赤肉メロンという2種類のメロンを使用しています。

アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートという5つのブランドそれぞれにメロン風味を取り入れた、この季節だけのラインナップです。

クラウンメロンを使った商品3品と北海道産メロンを使った商品2品の計5品が揃い、好みや気分に合わせてメロンの味わいを選べる構成になっています。

北海道産メロンを使った2品

北海道産の赤肉メロンは、コクのある深い甘みが特徴です。

その風味をチョコレートやクリームに練り込み、ブルボンの定番商品2ラインで表現しています。

アルフォート北海道メロン





商品名：アルフォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼き上げた全粒粉入りビスケットを組み合わせた一品です。

赤肉メロン由来の上品な甘さがチョコレートの中に溶け込み、ビスケットの香ばしさと重なります。

シルベーヌ北海道メロン





商品名：シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキで、くちどけのよいクリームと北海道産メロンパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしています。

ミルキーな口当たりの生地の中から、メロンソースのコクのある甘みが広がる仕上がりです。

クラウンメロンを使った3品

静岡県産クラウンメロンは、気品ある香りと繊細な甘みで知られる高級メロンです。

そのパウダーやクリームをウエハース・ゴーフレット・ビスケットと組み合わせた3品が揃います。

エリーゼクラウンメロン





商品名：エリーゼクラウンメロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ細長いスティック菓子です。

クラウンメロンの上品な香りと甘みが、軽快なウエハースのサクサク感とともに広がります。

2本ずつ個包装されているため、持ち歩きや職場でのちょっとしたおやつにも向いています。

ロアンヌクラウンメロン





商品名：ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚（2枚×8袋）賞味期限：12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットに、クラウンメロンクリームをサンドしています。

薄く焼き上げたゴーフレット生地のくちどけとともに、クラウンメロン由来の上品な甘さと香りが口の中に広がります。

アルフォートミニチョコレートクラウンメロン





商品名：アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせた、ひと口サイズのアルフォートミニです。

クラウンメロンならではの気品ある香りと甘みをチョコレートで表現しています。

12個入りで、複数人でのシェアにも適した内容量です。

静岡県産クラウンメロンを使った3品は賞味期限が10〜12カ月と長めで、贈り物やストック用にも活用しやすい設計です。

北海道産メロンの2品も含め、全5品がそれぞれ異なる食感と素材の組み合わせを持つため、好みに合わせた選び方ができます。

ブルボン「メロンフェア 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 5品すべてがコンビニエンスストアで購入できますか？

A. コンビニエンスストアでの取り扱いがあるのは、アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品です。

シルベーヌ北海道メロンとロアンヌクラウンメロンは量販店・ドラッグストア・小売店・売店などでの販売が予定されています。

Q. 2種類のメロンの風味の違いは何ですか？

A. 静岡県産クラウンメロンは芳醇な香りと上品な甘みが特徴で、エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの3品に使用されています。

北海道産の赤肉メロンは力強く深い甘味が特徴で、アルフォートとシルベーヌの2品に使用されています。

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