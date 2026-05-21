写真は『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』1巻書影

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　人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが21日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。

【写真】“実用性バツグン”なカバー付きノート、ビニールポーチ、ジッパー袋など一覧

　投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が5月にまたまた登場」とのコメントとともに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・ラッコ・古本屋らが登場するカラフルな「A6カバー付きノート」「A7ジッパー袋」「A6クリアファイル3ポケット」「ビニールポーチ マチ付き」「アクリルめじるしチャーム」を写真で紹介した。

　コメント欄では「きたきたきたー!!!」「栗まんパイセンとシーサーちゃんも居たら最高なんだけどな。でも楽しみです」「秒速探さねば」「ノートもジッパーもファイルも全部欲しい」「私こういうファイルとかあったら勉強出来るんですよね。ありがとう世界」などのコメントが寄せられている。

　同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。