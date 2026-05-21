〈経産省出身「エリート官邸官僚」が首相官邸から姿を消した《背景にはセクハラ疑惑が取り沙汰され…》〉から続く

経産省出身の官邸官僚が、民放キー局の若手女性記者らとの記者懇談の席で不適切行為を働き、被害を受けたとされる女性記者が所属するキー局が官邸に申し入れを行っていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。キー局側が取材に対し、認めた。

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問題の官僚は経産省出身のX氏。エネルギー問題などに精通し、石破政権時代から首相官邸に勤務していたという。



霞が関の経産省総合庁舎 ©時事通信社

X氏はゴールデンウィーク明けにひっそりと官邸から姿を消した

「X氏は、4月中旬に行われた政治部記者との懇談の場で、民放キー局の若手女性記者らに不適切な行為を働いた。当該キー局は官邸側に抗議と再発防止を求める申し入れを行う事態に発展しました」（官邸関係者）

本件の発覚を受け、X氏はゴールデンウィーク明けにひっそりと官邸から姿を消したという。

被害を受けたとされる女性記者が所属する民放キー局は「官邸関係者の不適切な行動に対して、当社から然るべき対応を求める申し入れを行ったことは事実」などと回答した。記者が会合に参加した別の民放キー局も「当社グループの人権方針に基づき、申し入れを行いました」などと回答している。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、X氏本人への直撃取材や、官邸官僚による不適切行為の内容、首相官邸・経産省の対応、過去の類似事案との比較などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）