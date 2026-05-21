お笑い芸人による最強のお笑いプロレス団体「西口プロレス」が21日、公式Xを更新。有効期限切れの運転免許証で乗用車を無免許運転し、赤信号を無視した道路交通法違反の疑いで2026年4月15日に警視庁野方署に書類送検された、ものまねタレント長州小力（54）を契約解除すると発表した。

公式Xの声明で「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と発表。

続けて「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とつづった。

報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。

4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚した。

以下、発表全文。

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【重要なお知らせ】

ファンの皆様、ならびに関係者の皆様へ平素は格別のご高配を賜り、厚く礼申し上げます。

この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。

その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました。

これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの頼回復に全力で取り組んでまいります。

何卒、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2026年5月21日

株式会社ウエストゲートエンタテインメント

代表取締役社長各務正人