全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の懐石料理店『銀座小十』です。

日本の文化を確認するためのもの

「今日は特別な食事だ、という演出からこの箸の形になりました。箸はひとつのメッセージですね」と店主の奥田透さん。

この店では赤杉両細の利久箸を選んだ。赤杉は木の心材を使う希少箸。白赤の木目が美しい最高級品だ。懐石料理のお店であり、もちろん、志は千利休の茶懐石にさかのぼる。

『銀座小十』「赤杉利久」が似合う店。箸置きは山口真人氏作

『銀座小十』千利休のおもむきを後世に伝えていく

「箸が短いと料理が重く感じられる」「神経が指先に行ってしまうとおいしくない」「杉の箸はやさしくて器を傷つけない」など多層な心配りがひとつの形となる。

おもてなしの達人は「うちの店で過ごしていただく時間は、私とお客様とで、日本の文化を確認し合う時間でもあるんです」。

そんな、奥田さんの自宅箸は、「黒塗りのお父さん箸です。日曜夜しか家で食べられませんが、それでハンバーグや、おでんなんかを食べてます（笑）」

『銀座小十』店主 奥田透さん

店主：奥田透さん「千利休が極めに極めた茶懐石の延長に“懐石料理”があります」

『銀座小十』

銀座『銀座小十』

［店名］『銀座小十』

［住所］東京都中央区銀座5-4-8銀座カリオカビル4階

［電話］03-6215-9544

［営業時間］12時〜12時半（最終入店）、18時〜20時半（最終入店）

［休日］日、祝（不定休）

［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅B6出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、お箸にこだわる店が提供する絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『銀座小十』で使用する“こだわりのお箸”がコレ！「赤杉利久」が似合う（5枚）