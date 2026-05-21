本日21日、ファーウェイ・ジャパンからイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色「パープル」が発売された。また、ウエニ貿易タイムピースからTVアニメ「ONE PIECE」とコラボレーションしたスマートウォッチ第2弾「四皇モデル」が5月29日に発売される。

人気のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンに新色

ファーウェイ・ジャパンは、快適な装着感と迫力のある低音を特徴とするイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色「パープル」を発売した。市場想定価格は2万7280円。

今回のパープルの登場により、従来のブラック、ブルー、ホワイト、ローズゴールドと合わせて全5色のカラーバリエーション展開となり、ユーザーのライフスタイルや好みに合わせてより選びやすくなった。ファーウェイによると売れ行きは好調で、2月20日の一般発売後1カ月における売上台数は、大ヒットした前モデルの同時期と比べても100％以上向上した。

ベースとなるHUAWEI FreeClip 2は、形状記憶合金を液体シリコンで包み込んだ独自の「C-bridge」デザインを採用し、片耳約5.1gの軽量ボディで耳を塞がない快適な装着感を実現したモデル。左右の耳を自動識別する機能などを備える。バッテリーはイヤホン単体で最長9時間、ケース込みで最大38時間持続し、約10分の充電で最大3時間再生できる急速充電に対応する。IP57レベルの防塵防水性能や最大2台のマルチポイント接続もサポートする。

ウエニ貿易タイムピースからONE PIECEコラボのスマートウォッチ

ウエニ貿易タイムピースは、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」（ギャラック）から、TVアニメ「ONE PIECE」（ワンピース）のスマートウォッチ第2弾となる「四皇モデル」を5月29日に発売する。予約受付はすでに始まっている。価格は各1万2980円。

各キャラクターをイメージしたベルトデザインやオリジナル文字盤を採用しているのが特徴。歩数や心拍数、ストレス値の変化に応じて画面内のキャラクターのポーズや演出が変化するほか、通知受信時や画面の常時点灯をオンにすると、それぞれの海賊旗が表示される。ほかに、キャラクターの個性を反映した2つのショートカットキーも備え、作品の世界観を日常で楽しめるようになっている。

ルフィモデル

ティーチモデル

シャンクスモデル

バギーモデル

本体の重さはベルトなしで約16g。バッテリーはフル充電で最大約14日間稼働するロングライフ仕様で、5分間の充電で約2日間使用できる急速充電にも対応する。機能面では100種類のワークアウトモードをはじめ、心拍数や睡眠、血中酸素、ストレスなどの測定機能を充実させた。

ラインアップはルフィ、シャンクス、ティーチ、バギーの4種。作品にちなんだ仕掛けをいくつも施しながらも、ユーザーからの声もあり手ごろな価格におさめた。製品にはそれぞれ特別仕様の専用スペシャルボックスが付属し、ボタン一つで簡単に付け替えられるカスタムストラップも同梱される。