鎌田大地、アイスランド戦は不参加…新たに吉田麻也を招集。37歳の元主将がカタールW杯以来の復帰【日本代表】
日本サッカー協会が５月21日、日本代表に関するリリースを発表。５月31日に行なわれるアイスランド戦において、鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を新たに招集すると伝えた。
森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施した後、北中米ワールドカップに臨む。クリスタル・パレスの一員として、現地５月27日にカンファレンスリーグ決勝を戦う鎌田は、６月２日に国内でチームに合流し、チームと共に事前キャンプ地であるメキシコに向かうという。
現在37歳で元キャプテンの吉田は、カタール・ワールドカップ以来の招集となる。５月25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
日本代表を率いる森保一監督は「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施した後、北中米ワールドカップに臨む。クリスタル・パレスの一員として、現地５月27日にカンファレンスリーグ決勝を戦う鎌田は、６月２日に国内でチームに合流し、チームと共に事前キャンプ地であるメキシコに向かうという。
現在37歳で元キャプテンの吉田は、カタール・ワールドカップ以来の招集となる。５月25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
日本代表を率いる森保一監督は「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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