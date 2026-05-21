「あとひとつ。アジア獲るぞ」ベレーザ女子ドリブラーが熱い宣言！ 華麗に２ゴール、AWCL決勝に導く！
昨季のWEリーグ女王である日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦。３−１で快勝し、決勝進出を果たした。
この大一番で輝きを放ったのが、MF塩越柚歩だ。開始４分、幸先よく先制点を決める。さらに２−０で迎えた78分には、味方のミドルシュートのこぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目となるチーム３点目をマークした。
華麗に２ゴールを挙げ、チームを決勝へ導いた28歳のドリブラーは、試合翌日に自身のインスタグラムを更新。歓喜と決意を綴った。
「The Final 久しぶりにゴールでチームに貢献できてよかったです！ あとひとつ。アジア獲るぞ」
頼れるアタッカーが復調気配を示し、ベレーザはいよいよアジア制覇へ王手。決勝は23日に行なわれ、北朝鮮のネゴヒャン女子FCと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美しき“シンデレラガール”、塩越柚歩の厳選フォト特集！
この大一番で輝きを放ったのが、MF塩越柚歩だ。開始４分、幸先よく先制点を決める。さらに２−０で迎えた78分には、味方のミドルシュートのこぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目となるチーム３点目をマークした。
華麗に２ゴールを挙げ、チームを決勝へ導いた28歳のドリブラーは、試合翌日に自身のインスタグラムを更新。歓喜と決意を綴った。
「The Final 久しぶりにゴールでチームに貢献できてよかったです！ あとひとつ。アジア獲るぞ」
頼れるアタッカーが復調気配を示し、ベレーザはいよいよアジア制覇へ王手。決勝は23日に行なわれ、北朝鮮のネゴヒャン女子FCと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美しき“シンデレラガール”、塩越柚歩の厳選フォト特集！