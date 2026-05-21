２ゴールでベレーザを決勝進出に導いた塩越。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　昨季のWEリーグ女王である日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦。３−１で快勝し、決勝進出を果たした。

　この大一番で輝きを放ったのが、MF塩越柚歩だ。開始４分、幸先よく先制点を決める。さらに２−０で迎えた78分には、味方のミドルシュートのこぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目となるチーム３点目をマークした。
 
　華麗に２ゴールを挙げ、チームを決勝へ導いた28歳のドリブラーは、試合翌日に自身のインスタグラムを更新。歓喜と決意を綴った。

「The Final　久しぶりにゴールでチームに貢献できてよかったです！ あとひとつ。アジア獲るぞ」

　頼れるアタッカーが復調気配を示し、ベレーザはいよいよアジア制覇へ王手。決勝は23日に行なわれ、北朝鮮のネゴヒャン女子FCと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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