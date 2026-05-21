『デカレンジャー』さいねい龍二＆吉田友一＆菊地美香、高知でキメポーズ 広島ローカル特番が放送へ
俳優・さいねい龍二がMCを務める特別番組、フレスタPresents『ぶちうま!!〜高知・もてなし飯篇〜』が、広島ホームテレビで23日に放送される。
【写真】さいねい龍二＆吉田友一＆菊地美香がポーズ→高知で藁焼き
「おいしさを追究して地域を元気にするんじゃ！」をテーマに掲げて、MCのさいねいがゲストとともに、“街のぶちうま” ＆ “食材のぶちうま” ＆ “ぶちうまなレシピ” などを探す。
今回の舞台は、四国・高知県に決定。 「さいねい龍二×高知」といえば、『特捜戦隊デカレンジャー』の盟友・吉田友一と菊地美香。デカレッド・デカピンク・デカブレイクがそろい、あのキメポーズも再現。番組初の広島県外ロケとなる高知では“ぶちうま” な “もてなし返し” に出会う。
■フレスタPresents『ぶちうま!!〜高知・もてなし飯篇〜』
広島ホームテレビ 5月23日（土）午前10時15分〜10時45分放送 ※広島エリア
番組MC：さいねい龍二
ゲスト：吉田友一、菊地美香
Special Thanks：明神丸はなれ（ヤマモト店長）
【写真】さいねい龍二＆吉田友一＆菊地美香がポーズ→高知で藁焼き
「おいしさを追究して地域を元気にするんじゃ！」をテーマに掲げて、MCのさいねいがゲストとともに、“街のぶちうま” ＆ “食材のぶちうま” ＆ “ぶちうまなレシピ” などを探す。
今回の舞台は、四国・高知県に決定。 「さいねい龍二×高知」といえば、『特捜戦隊デカレンジャー』の盟友・吉田友一と菊地美香。デカレッド・デカピンク・デカブレイクがそろい、あのキメポーズも再現。番組初の広島県外ロケとなる高知では“ぶちうま” な “もてなし返し” に出会う。
■フレスタPresents『ぶちうま!!〜高知・もてなし飯篇〜』
広島ホームテレビ 5月23日（土）午前10時15分〜10時45分放送 ※広島エリア
番組MC：さいねい龍二
ゲスト：吉田友一、菊地美香
Special Thanks：明神丸はなれ（ヤマモト店長）