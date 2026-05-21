女優の郄橋ひかる（24）が21日、都内でスキンケアブランド「LisBlanc（リスブラン）」アンバサダー就任会見に出席した。

式典で巨大な名刺を渡されると「「名刺って配るものだと思っていましたけど、飾らせてもらいます！」とビックリしていた。

透明感がある美肌の持ち主だが「肌はしょっちゅう揺らいでますね」と悩むこともあるそう。

「今年、花粉症デビューしたので、肌も荒れるのを感じていて、スキンケアをどうしようかと思っていました」としみじみ。アンバサダーに就任した同ブランドの製品で「安心してスキンケアをできました」と笑顔を見せ、「毎日、一生懸命頑張っている方に使っていただきたい！」とPRした。

就任会見には「守りと攻めの応援団」としてお笑いコンビ「EXIT」が学ラン姿で登壇。美意識が高いりんたろー。（40）と違い、無頓着だという兼近大樹（35）は「揺らいでいるという意味を先ほど知ったんです。それ聞いた時に一番揺らぎました。心が」と苦笑いしていた。

さらに、りんたろー。から「シャンプーでオールインワンをやっている」と暴露されると、兼近は「せっかくできた泡なんで、そのまま全身洗っていた」と明かしたが「今日からケアを始める」と前向きな姿勢を見せていた。