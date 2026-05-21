【ローソン】可愛すぎるドナルドダックのポーチやステッカーなど、オリジナルグッズを発売
ローソンは5月26日より、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチなど、『Disney shopping collection』vol.2のオリジナルグッズを全国の「ローソン」にて順次販売する。
ローソン『Disney shopping collection』vol.2
今回ローソンに登場するのは、6月9日にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念して、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチや、クレジットカード風デザインのステッカーなどが登場。5月26日より、ローソン店舗のコミック棚に並ぶ。
ラインアップは以下のとおり。
アイスクリームポーチ…(全1種、1,980円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 アイスクリームポーチ(H120×W120×D10mm)
ステッカー…(全6種ランダム、550円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 ステッカー(H54×W85mm)
アクリルキーホルダー…(全6種ランダム、880円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 アクリルキーホルダー(H65×W65mm内)
(C)Disney
※画像はすべてイメージ。
※数量限定につき、なくなり次第販売終了となる。
ローソン『Disney shopping collection』vol.2
今回ローソンに登場するのは、6月9日にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念して、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチや、クレジットカード風デザインのステッカーなどが登場。5月26日より、ローソン店舗のコミック棚に並ぶ。
アイスクリームポーチ…(全1種、1,980円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 アイスクリームポーチ(H120×W120×D10mm)
ステッカー…(全6種ランダム、550円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 ステッカー(H54×W85mm)
アクリルキーホルダー…(全6種ランダム、880円)
ローソン『Disney shopping collection』vol.2 アクリルキーホルダー(H65×W65mm内)
(C)Disney
※画像はすべてイメージ。
※数量限定につき、なくなり次第販売終了となる。