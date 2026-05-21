ローソンは5月26日より、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチなど、『Disney shopping collection』vol.2のオリジナルグッズを全国の「ローソン」にて順次販売する。

ローソン『Disney shopping collection』vol.2

今回ローソンに登場するのは、6月9日にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念して、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチや、クレジットカード風デザインのステッカーなどが登場。5月26日より、ローソン店舗のコミック棚に並ぶ。

ラインアップは以下のとおり。

アイスクリームポーチ…(全1種、1,980円)

ローソン『Disney shopping collection』vol.2　アイスクリームポーチ(H120×W120×D10mm)

ステッカー…(全6種ランダム、550円)

ローソン『Disney shopping collection』vol.2　ステッカー(H54×W85mm)

アクリルキーホルダー…(全6種ランダム、880円)

ローソン『Disney shopping collection』vol.2　アクリルキーホルダー(H65×W65mm内)

(C)Disney

※画像はすべてイメージ。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となる。