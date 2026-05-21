高橋みなみ、オクラ丸ごと使った豚巻き公開「タレの絡み具合が最高」「下処理も完璧で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。オクラを丸ごと使った料理を公開した。
【写真】35歳元AKB神7「おつまみにも良さそう」タレ絡んだオクラの豚巻き
高橋は「オクラの豚巻き」とつづり、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。フライパンの上には、ヘタとガクが丁寧に下処理され、豚肉がしっかりと巻き付けられたオクラが8つ並んでいる。肉の表面には綺麗な焼き色がつき、タレがしっかりと絡んだ食欲をそそる1品となっている。
この投稿に、ファンからは「おつまみにも良さそう」「タレの絡み具合が最高」「下処理も完璧で美味しそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「おつまみにも良さそう」タレ絡んだオクラの豚巻き
◆高橋みなみ、オクラ丸ごと使った料理披露
高橋は「オクラの豚巻き」とつづり、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。フライパンの上には、ヘタとガクが丁寧に下処理され、豚肉がしっかりと巻き付けられたオクラが8つ並んでいる。肉の表面には綺麗な焼き色がつき、タレがしっかりと絡んだ食欲をそそる1品となっている。
◆高橋みなみの投稿に「タレの絡み具合が最高」の声
この投稿に、ファンからは「おつまみにも良さそう」「タレの絡み具合が最高」「下処理も完璧で美味しそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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