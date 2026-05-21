「金の贅沢フィナンシェ」をリニューアル!「スコーン」「ガレット･ブルトンヌ」も同時発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、リニューアルした「セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ」を、全国の店舗で4月21日から順次発売している。また、新商品「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」「セブンカフェ ガレット･ブルトンヌ」も同日より順次発売している。

近年「フィナンシェ」の専門店が増え、さまざまな味や食感が楽しめるようになった。そこでセブン‐イレブンでは、「食感」にこだわり、専門店品質の本格的なフィナンシェ作りを追求した。焼き上げた香ばしさに加え、「外はサクッ、中はしっとり･じゅわ〜っ」と広がる本格的な味わいをめざしたという。

【新商品「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」「セブンカフェ ガレット･ブルトンヌ」の画像はこちら】

◆セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ

価格:188円(税込203.04円)

発売日:4月21日〜順次発売中、6月までに全国へ販売拡大

販売エリア:全国

今回のリニューアルでは、製法と原材料の配合などを見直した。

最大の魅力は「食感のコントラスト」で、外は香ばしく『サクッ』と、中は『しっとり･じゅわ〜っ』とした食感を実現した。型の改良を行い、熱がしっかり伝わる深い型に変えて、じっくり焼き上げることで、素材の味わいを引き出している。

また、原材料にこだわり、配合を1から見直した。国産発酵バターに焦がしバターを加え、コクと旨味を凝縮。3種のアーモンドを贅沢に使用し、特に「マルコナ種」の比率を高めることで、アーモンドの余韻が残る深みのある香りと味わいに仕上げた。生地のしっとり感を維持するために、国産小麦と米油を追加し、素材そのものの美味しさをより引き立てている。

〈新商品の焼き菓子も同時発売〉

◆セブンカフェ チョコチャンクスコーン

価格:188円(税込203.04円)

発売日:4月21日〜順次発売中

販売エリア:全国

しっとりほろっとしたスコーン生地に、ゴロゴロとした存在感のあるチョコを合わせた食べ応えのある一品。温めることでチョコが溶け出し、より豊かな風味が楽しめる。

◆セブンカフェ ガレット･ブルトンヌ

価格:188円(税込203.04円)

発売日:4月21日〜順次発売中

販売エリア:全国

フランス北西部･ブルターニュ地方発祥の伝統菓子「ガレット･ブルトンヌ」を再現した。発酵バターをたっぷり使用した、素材のおいしさが引き立つシンプルな厚焼きサブレ。

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