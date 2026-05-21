俳優の中村雅俊が２１日、９月に全国５か所で開催する「Ｔｈｅ ５１ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート」に向けて東京・武蔵野芸術劇場で行われた合同取材会に俳優の秋野太作、田中健らと出席した。

日本テレビ系「俺たちの旅」の放送５０周年を記念し、昨年に主要キャストによるコンサートを開催。いずれの公演もチケットが完売する大反響となったことから、今年９月に再演することが決まった。

今年１月には中村が初めて監督を務めて制作した映画版も公開されるなど、まさに不朽の名作となっている同作。秋野、田中とともに登壇した中村は「５０年たっても３人で立ってしゃべってるという現実はすごくないですか？」と笑みを浮かべた。

同作の存在について問われると「俺たち３人にとって至極の宝物ですよね」としみじみ。「何十年生きてきていっぱい出会いがありましたけど、一番の出会いと言っても良いくらいと実感しています」とうなずいた。

さらに、この日は４月２８日に妻で女優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ＝本名・中村淳子、享年７３）さんが急死して以降、初となる報道陣の前。五十嵐さんが同作を見ていたのか問われると「主人の代表作ということで見てくれていました。一緒に映画も見たし、喜んでました」と明かしていた。