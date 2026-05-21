◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３７）が２１日、雨天のため室内で行われた試合前練習に通常通り参加した。笑顔でダッシュ、打撃練習などを行った。

宮崎は前日２０日の広島戦（マツダ）に「４番・三塁」で先発出場。初回２死二塁で迎えた第１打席で初球をスイングした際、左すね付近に自打球を受けて途中交代していた。試合中に病院に向かって打撲と診断されていたが、この日、相川監督は「大丈夫じゃないですか。思ったよりも動けていたし。昨日の感じでは骨折したかなくらいに思ったけど。逆にビックリですよ（笑）」と話した。

宮崎は自打球を受けた際は苦悶（くもん）の表情を浮かべ、トレーナーらに肩を担がれた状態でベンチ裏に下がり、そのまま戻ることはなかった。試合後の指揮官は「日にちがどれぐらいかかるかは（現時点で）分からないですけど、打撲なので、どれくらいでゲーム復帰できるかというところ」と説明。登録抹消に関しては「基本的に今は考えてない」と今後の様子を見て判断するとしていた。