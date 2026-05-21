中絶が禁止だった国が10年で一変。23歳のとき国際会議で「日本ヤバい」を痛感した30歳女性が7年後の国際会議で見た希望

東京大学特任研究員でSRHRアクティビストの福田和子さんは、今から約7年前の2019年6月、大学を卒業したばかりのころ、ジェンダー平等についての国際会議に参加し、「日本ヤバイ」と絶望していた。

生理の貧困、多発する性暴力、他国よりも高く入手困難な緊急避妊薬の問題（2026年2月から一部薬局で購入できるようになったが2019年当時は課題が山積みだった）、未だに法律上「配偶者同意」が求められ費用も高額な中絶……。そういった日本の問題について国際会議で登壇するとさまざまな国の参加者から「なぜ日本が!?」「日本の医療システムは進んでいるのではないの!?」と疑問を疑問を投げかけられたという。その中には、会議に参加していたデンマークのメアリー皇太子妃もいた。

そのとき感じた絶望を記事『女性の健康世界会議で大衝撃！23歳が「日本ヤバイ」と痛感した理由』にし、配信当時大きな話題を集めた。

あれから約7年、再び福田さんはオーストラリア・メルボルンで開催された国際会議に参加することになった。前編では、7年後の日本の現状についての世界の反応について触れている。後編では今回福田さんが一番共感したオーストラリア駐在のアイルランド大使、フィオナ・ハミルトンさんの話をはじめ、戦争、分断が進む世界の中で人々の生殖や健康にまつわる権利についてどう考えていくのか……。引き続き福田さんの寄稿でお伝えする。

約10年前ジェンダー平等を勝ち取ったアイルランド

アイルランドは、ジェンダー平等が進み2025年度のジェンダーギャップ指数は世界10位だ。しかし、長い間ジェンダー平等が守られていたわけではない。伝統的に敬虔なカトリック信仰が根深く、つい10年前まで避妊や中絶へのアクセスが困難だった国のひとつだったのだ。1983年から2016年の間、中絶を求めた女性たちが少なくとも17万人以上、英国へ渡航したと言われている。

この40年の間にアイルランドで起きた出来事について、オーストラリア駐在のアイルランド大使、フィオナ・ハミルトンさんはこうはっきりと語った。

「今日、私たちの国では安全、合法、無料の中絶へのアクセス、すべての種類の避妊法へのアクセス、医学的介入を要しない法的な性別移行へのアクセスを実現しています。この変革の旅を誇りに思っています」

私は「これだ！」と思った。

「日本でもこんなことを、胸を張って言えるようになりたい！」

アイルランドでは、2018年に中絶合法化に関して国民投票が行われた。日本では国民投票というと、「国を二分する」「分断を煽る」というものになりがちだが、アイルランドでは、分断煽るのではなく、地道に丁寧にひとびとが自身の経験を語り、対話を通して思いを馳せ合い、“Together for YES”を合言葉に、「賛成（YES）に投票して、女性の命と選択を尊重しよう」という全国的なキャンペーンが展開され、中絶の合法化が勝ち取られた。

私は日本で緊急避妊薬を薬局で入手できるように活動してきた。そのキャンペーンの中で、多くの人たちがつらい記憶を言葉にし、社会を変えることができた。私はそのことを思い出した。フィオナさんが語ったアイルランドの変革のひとつひとつの裏に、どれだけの人たちが、どれだけの思いでつらい記憶をこじあけて、必死に声を挙げ、連帯をひろげ、国を変えてきたのだろう……。フィオナさんの噛みしめる様な物言いに、私はスピーチを聞きながら思わず涙してしまった。

その後、会場にいたフィオナさんに思い切って話しかけた。温かく、オープンに話を聞いてくださった。日本の現状を話すと、心底驚いた様子だった。フィオナさんも、自国のSRHRをめぐる現状の問題に気づいたのは、留学がきっかけだったそうだ。

「がんばろうね、がんばってね」

そう声をかけてくれた。これは、日本でも変化を望むすべての人に向けた応援の言葉だと私は感じた。

環境破壊、紛争……は対岸の火事ではない

今回の国際会議では、フィオナさんとの出会いのように心励まされることも多かったが、残念ながらすべてとは言い切れなかった。世界は今、紛争、貧困など大変な問題をいくつも抱えている。その中でも世界的な問題となっているのが、「気候危機」だ。

会議の開催地がオーストラリアであったこともあり、オセアニア地域の人たちの参加も多く、語られる気候危機の脅威は、猶予がない切迫する問題であるものが多く、鬼気迫るものがあった。日本でもここ数年、ゲリラ豪雨による災害が問題になっているが、水害をはじめとする自然災害は世界各国で起きている。

自然災害が起きれば、日常生活が奪われたり制限され、貧困に陥ることも多い。そういった困難な状況におかれやすいのが、気候危機対策への政策決定プロセスから疎外され、経済的な困難も抱えやすい女性や先住民、トランスジェンダー、障がい者の方々などでもある。気候危機は環境問題だけでなく、日常に存在する差別や排除、不公正を変えていかなければ、到底太刀打ちできない課題なのだと感じた。

言い換えれば、今私たちの目の前には、世界全体が一丸となって取り組むべき課題があるということだ。

にもかかわらず、協働するどころか世界のいたるところで戦争、紛争、ジェノサイドが起きている。その現状を前に、世界中で右派勢力、自国中心主義が台頭、国際協調の姿勢は弱まり、曲がりなりにも築かれてきた人権や平和を守るための枠組みさえも、なかったかのように踏み倒され、壊されかけている。日本国内の状況を見ても、移民やトランスジェンダーの人々など、もともと社会の中で脆弱な立場に置かれた人たちが、より生きづらい社会へと移行を続けている。

そういった状況の中、「今回の会議が、お葬式のような雰囲気だったらどうしよう……」と、不安な気持ちも抱えてメルボルン入りをした。未来も希望もない、そんな結論をあちこちで聞いたらどうしよう、そんな気持ちだった。

お粗末な仕組みを変えていこう！の意気込み

しかし、そんな予想はいい意味で裏切られた。

会場は、「もともとお粗末だった世界の仕組み、どうせ壊れつつあるなら、ここからいいものを作っていこう！」そんな熱気に、溢れていたのだ。

会場には、様々な国籍、あらゆる人が参加していた。女性、多様なSOGIE（性的指向・性自認・性表現 ）の人びと、障害のあるひと、先住民、移民、難民、性暴力サバイバー、セックスワーカー、紛争下に生きる人たち、気候変動の影響を大きく受けている人たち…。立場も、アクティビスト、市民社会・NGO、研究者、政府関係者などさまざまだった。

そこにあるのは、「弱い人」の「意見を聞いてあげよう」「配慮しましょう」とは違う、当事者こそが、現状を一番よく知る専門家、チェンジメーカーとして主体的に世界を変えていくんだ！ という心意気が感じられた。

また会議では、事前に世界中650人以上のひとたちの共同作業でつくられた「ジェンダー平等のためのメルボルン宣言」も採択された。宣言にも世界をよりよい社会を作っていくんだという強い思いが込められている。

「ジェンダー平等のエコシステムを形づくってきた社会の仕組みは、今崩壊しつつあります。そしてそれらはこれまでも、多くの少女、女性、多様なジェンダーの人々にとって、必ずしも役割を果たしてきたわけではありません。今こそ、これらのシステムを全面的に見直し、すべての人の不可侵の人権に基づいた、人間中心の脱植民地化された新たな仕組みへと全面的につくりなおす機会でもあります」

「私たちが築き上げようとしている世界は、すべての人が、清潔で健康的な環境への権利、身体の自己決定権、暴力・差別・強制からの自由を含む、人権を十分に享受できる世界です」

そうか、今は絶望のときではなく、よりよい世界をつくるチャンスのときなんだ。

私はとても、励まされた。そして、私にはこの会議でもうひとつ、とても好きになった言葉がある。

「JOY（喜び）は抵抗のひとつである」

原油価格も高騰し、それに合わせて物価は上昇、世界情勢も極めて不安定な状態が続いている。移民やLGBTQ₊の人々をはじめ、「マジョリティ」ではないとされる人々への心ない言葉もあふれかえっている。そんな世の中で、しんどい思いを抱えている人も多いと思う。

しかし、そんなときだからこそ、自分のこころとからだを大切に、生き抜くことはもちろん、今の生活に、自分の手でJOY（喜び・悦び）を創り出す。人生に楽しみがあることは、人間らしく生きる、その尊厳を奪われないことでもある。だから、人生を楽しむことも、差別や排外主義が高まる今の社会においては、大切な抵抗のひとつになりえるのだ。

「この変革の旅を誇りに思っています」

いつか日本でもそう、堂々と言える日が来ますように……。これからも、人生のJOYを大切にしながら、できるときにできるだけ、声を挙げていきたいと思う。

【前編】23歳女性が国際会議に出て痛感した「日本ヤバイ」…７年後再び国際会議で浴びせられた「日本ってまだそこなんだ」の声