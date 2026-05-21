NHK大阪放送局の定例局長会見が21日、大阪市内の同局であり、来月4日に「えぇトコ」（木曜後8・15、関西ローカル）でサッカーW杯応援企画として大阪・長居の街を取り上げることが明らかになった。

長居陸上競技場（現ヤンマーハナサカスタジアム）は02年の日韓共催W杯で日本対チュニジア戦が開催された場所。当時監督のフィリップ・トルシエ氏（71）、通訳のフローラン・ダバディ氏（51）、現セレッソ大阪・森島寛晃会長（54）が集結し、大阪・長居の商店街や住宅街を散策する。

トルシエ氏は「とても充実した1日でしたね。地元の皆さんがまだ私のことを覚えていることを確認できてすごくうれしかった。この地域は長く市民に大事にされているんじゃないかと思います。大きな元気をもらいました」と目を細めていた。

一方、森島氏はチュニジア戦でゴールを決め、決勝トーナメント進出に貢献した。所属チームのホームグラウンドで得点した珍しい記録を持つ。「当時は選手と監督という立場でした。いつまでも変わらないなと改めて感じました。長居の魅力を一緒に発見させてもらった」と笑み。6月11日に開幕する今回のW杯については「私たちはベスト16でしたが、今年は本当に優勝争いをしっかりしてくれるんじゃないかと思います」と期待していた。