22日は関東で冷たい雨。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■22日は関東で冷たい雨に 季節逆戻りの寒さに

22日（金）は、前線が南に下がるため西日本や東海は天気回復へと向かうでしょう。東北や関東は雨が残り、北寄りの風も強まり冷たい雨となるでしょう。前日より更に気温は下がる予想で、東京の最高気温は18℃と昼間も上着が必要な寒さになるでしょう。

福島は12℃と3月中旬並みの気温で、季節が戻ったような寒さになりそうです。今週は猛暑日になった日もあったので、気温の変化が極端になっています。体調の管理には十分にご注意ください。

【22日(金)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（+2 6月上旬）

仙台 14℃（-2 4月上旬）

福島 12℃（-10 3月中旬）

新潟 17℃（-4 4月中旬）

東京 18℃（-5 4月上旬）

名古屋 27℃（+2 6月上旬）

大阪 25℃（±0 5月中旬）

高知 29℃（+3 7月上旬）

鹿児島 29℃（+1 6月下旬）

■北と西では日差しあり 那覇は梅雨空が戻る

北海道や九州、四国では日差しが届きそうです。札幌の最高気温は21℃で初夏の陽気が続きそうです。鹿児島や高知では29℃まで上がり、真夏日に迫る暑さとなりそうです。湿度は低いものの日差しの暑さは感じるでしょう。

沖縄は梅雨空が戻ってくる予想で、午後を中心に激しい雷雨となる恐れがあります。梅雨前線のすぐ南側に入るため、湿度も高く蒸し暑くなりそうです。八重山地方では暑さ指数32が予想されていて、危険レベルとなっています。運動は控えて、涼しい室内で過ごすなど熱中症にはお気をつけください。

■来週は蒸し暑さアップ 再び真夏日が続出か

＜暑さ指数（WBGT）とは？＞熱中症を予防することを目的として設定された指標で【1】湿度【2】日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、【3】気温、の3つを取り入れて計算されている。暑さ指数31以上は「危険」レベル。都道府県内のいずれかの地点で33以上になると予測される時に、熱中症警戒アラートが発表される。

来週は梅雨前線が北上する予想で、西日本や東日本は再び真夏日になる所が続出しそうです。25日（月）は大阪や名古屋も真夏日の予想で、東京も29℃まで上がるでしょう。今週に比べて湿度もあがり蒸し暑くなりそうなので、週末のうちにエアコンの掃除をするなど、暑さに備えておきましょう。