◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第1日（2026年5月21日 東京・駒沢体育館）

24年パリ五輪男子グレコローマンスタイル60キロ級王者の文田健一郎（30＝ミキハウス）が、1つ上の非五輪階級となる63キロ級で五輪以来の復帰を果たし、2試合に勝ってあす22日の決勝進出を決めた。初戦の準々決勝はテクニカルスペリオリティー、準決勝は7―1で勝ち、「凄くいい形でマットに上がれている。落ち着いて凄く周りのことを見ながら試合をコントロールできた」と笑顔で振り返った。

当初は昨年12月の全日本選手権で復帰予定も、直前のケガで棄権。パリ五輪後は国内開催となる9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会を最大の目標としてきたが、五輪階級のみの実施で、「自分の目標、今の実力を考えた時に、今回は63キロ級で出場しようと決めた」と断念した上で、まずは1年10カ月ぶりに実戦復帰を果たすことを優先した。

この日は妻の有美さん、長女の遥月ちゃん、昨年誕生した次女の3人がスタンドで観戦。3歳になった遥月ちゃんからは「パパがんばってー」と何度も声援が送られ、「やっぱり子供がいる中で現役をする、勝つというのは凄く特別なこと。次女も（試合をしている自分の存在に）気づいてくれて、レスリングをやっていて良かったなと思う瞬間」と言葉に実感を込めた。

あすの決勝、その後のプレーオフに勝てば10月の世界選手権（バーレーン・マナマ）の出場権を得られるが、最大の目標は28年ロサンゼルス五輪での2連覇。最初の五輪選考会となる12月の全日本選手権では再び60キロ級に戦いの場を戻す予定で、「やっぱり目指す場所は一つ。絶対もう一度“あの場所”にみんなで行くというのが僕の夢。そっちにしっかりフォーカスしたい」と決意を示した。