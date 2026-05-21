レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）、男子フリースタイル６１キロ級に出場した樋口黎（ミキハウス）は決勝進出にも満足なしだ。

同５７キロ級パリ五輪金メダルの樋口にとっては、本来より重い階級での試合。「１試合目はあまり動きが良くない感じで、減量も水抜きがうまくいっていなかった」と苦笑いを浮かべたが、試合を重ねるごとに状態を上げた。「２試合目の途中から結構割り切ってできていた。３試合目の準決勝はかなりいいパフォーマンスを出せたので、自己評価は８０点」と一定の評価を下した。

五輪王者としての力を示したものの、当の本人は「正直あまり練習でできていることが出せていない。今まで自分の積み上げてきた貯金で戦っている状況」と不満顔。２年後のロサンゼルス五輪を見据える上で「もう少し新しい組み手であったり技を出したい。どうしても自分の得意な技に頼ってしまう部分があるので、これからもっと勝負に徹した試合を」と気合を入れた。

ロサンゼルス五輪は連覇を狙う立場。「この大会でもう少しいろんなことをできるように」。決勝での戦いを通じ、成長のヒントを探る。