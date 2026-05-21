あのアニメ化作品が1位に! GWに読まれた20代に人気の「LINEマンガ」は? - 4月27日〜5月10日ランキングベスト10
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年4月27日〜5月10日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
○20代男性編
1位は『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『黄泉のツガイ』がランクイン。
○20代女性編
1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」で連載中の同作は、2027年1月よりTVアニメの放送が決定している注目作です。
○あらすじ
“付与術師”としてサポートに徹する非戦闘員のヴィムは、仲間の危機を救うために立ち上がり、単独で階層主を倒すことに成功する。しかし、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになるのだが……。自身の能力に無自覚な“雑用係”がその真の力に気付くとき――世界は震撼することになる。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
○20代男性編
1位は『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『黄泉のツガイ』がランクイン。
1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」で連載中の同作は、2027年1月よりTVアニメの放送が決定している注目作です。
○あらすじ
“付与術師”としてサポートに徹する非戦闘員のヴィムは、仲間の危機を救うために立ち上がり、単独で階層主を倒すことに成功する。しかし、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになるのだが……。自身の能力に無自覚な“雑用係”がその真の力に気付くとき――世界は震撼することになる。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。