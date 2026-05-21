鳥居みゆき、衝撃の低血糖対策 ポケット常備の食べ物にツッコミ「裸で入れてんの！？」
【モデルプレス＝2026/05/21】お笑い芸人の鳥居みゆきが、20日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。衝撃の低血糖対策を明かした。
【写真】鳥居みゆき「神様」とリスペクトする大物アーティスト
この日の放送では、「健康ガチ勢VS不摂生上等の女」をテーマにくりぃむしちゅーの上田晋也と女性芸能人らがトークを展開。鳥居は“不摂生上等”芸人として登場し、数々の奇抜なライフハックについて語った。
普段あまり食事をとらないが、甘いものに関しては「ないとダメ」とした鳥居。低血糖対策のために常にグミを持ち歩いているのだと語ると、着用していた羽織の胸ポケットからグミを数粒取り出して見せた。鳥居のこの行動にはゲストたちからも驚きの声が上がり、上田も「グミを裸で入れてんの！？」と信じられない様子だった。
グミをパッケージから出した状態で常備している理由について鳥居は、上田のような「中堅から大御所の司会者」がウィットに富んだ言い回しで笑いを取った際、周りと一緒に笑うふりをして栄養補給をするためだと説明。「集中しろ番組に！」と言われても悪びれずグミを食べ続ける鳥居を見た上田は「（食べるのは）せめて自分とじゃない時にしろ！」と落胆。スタジオは笑いに包まれた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆鳥居みゆき、まさかの低血糖対策
この日の放送では、「健康ガチ勢VS不摂生上等の女」をテーマにくりぃむしちゅーの上田晋也と女性芸能人らがトークを展開。鳥居は“不摂生上等”芸人として登場し、数々の奇抜なライフハックについて語った。
◆鳥居みゆき、グミを“裸で”常備する理由
グミをパッケージから出した状態で常備している理由について鳥居は、上田のような「中堅から大御所の司会者」がウィットに富んだ言い回しで笑いを取った際、周りと一緒に笑うふりをして栄養補給をするためだと説明。「集中しろ番組に！」と言われても悪びれずグミを食べ続ける鳥居を見た上田は「（食べるのは）せめて自分とじゃない時にしろ！」と落胆。スタジオは笑いに包まれた。（modelpress編集部）
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