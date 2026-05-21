2児の母・西山茉希「帰宅遅め日」レトルト＆冷凍フル活用した夕飯公開「めちゃくちゃ立派な晩ごはん」「親近感湧く」と共感の声
【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの西山茉希が5月20日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。帰宅が遅い日の夕食を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」レトルトハンバーグ・冷凍コロッケメインの夕飯
西山は「＃西山食堂」「帰宅遅め日のレトルトバーグと冷凍コロッケ」「ミカタすぎる」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。レトルトだというトマトハンバーグ、冷凍のコロッケ、ミニトマト、きゅうり、サニーレタスの載ったプレートと、ご飯、味噌汁、葉物野菜の小鉢が並んでいる様子を公開した。
この投稿に「めちゃくちゃ立派な晩ごはん」「茉希ちゃんでもレトルト使うんだって親近感湧く」「忙しいときは無理しないのが一番」「冷凍コロッケ揚げるのだって料理だよ」「すごく美味しそう」などと共感の声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」レトルトハンバーグ・冷凍コロッケメインの夕飯
◆西山茉希、レトルト・冷凍利用した夕飯披露
西山は「＃西山食堂」「帰宅遅め日のレトルトバーグと冷凍コロッケ」「ミカタすぎる」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。レトルトだというトマトハンバーグ、冷凍のコロッケ、ミニトマト、きゅうり、サニーレタスの載ったプレートと、ご飯、味噌汁、葉物野菜の小鉢が並んでいる様子を公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に「めちゃくちゃ立派な晩ごはん」「茉希ちゃんでもレトルト使うんだって親近感湧く」「忙しいときは無理しないのが一番」「冷凍コロッケ揚げるのだって料理だよ」「すごく美味しそう」などと共感の声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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