２０日、石門県所街郷中心学校で、泥の除去作業を行う教職員とボランティア。（石門＝新華社記者／陳振海）

【新華社常徳5月21日】中国湖南省常徳市石門県は17日以降、今年初となる豪雨に見舞われ、県内23の地域が大小の被害を受けている。現在、危険や障害物の除去と復旧作業が進められている。

２０日、石門県所街郷中心学校で、泥の除去や校内設備の清掃をする教職員とボランティア。（ドローンから、石門＝新華社記者／陳振海）

２０日、石門県所街郷で泥やごみを片付ける人々。（石門＝新華社記者／陳振海）

２０日、石門県所街郷の渫水河沿いにある柑橘栽培拠点で、洪水被害を受けた農地の泥やごみを片付ける人々。（石門＝新華社記者／陳振海）

２０日、石門県所街郷寨坪村で、村民に飲料水を配布する村の幹部。（石門＝新華社記者／陳振海）

２０日、石門県所街郷で、救援物資をトラックに積み込む郷・鎮の幹部。（石門＝新華社記者／陳振海）