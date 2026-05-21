◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン

３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。

アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、１８頭立てになった１９９２年以降、馬番別で４勝を挙げて勝利数＆勝率１２・１％とも２位の２枠３番に決まった。１６年に母シンハライトがオークスを勝った時と同じ枠なら吉兆と言っていい。斉藤崇調教師も「お母さんと同じ枠で良かったです。極端な外は嫌でしたからね」と安どの表情を浮かべた。

前走の桜花賞は、直線に懸ける競馬に徹し、大外からよく伸びたが５着まで。それでも２着馬とは０秒２差しかなかった。昨年７月のデビュー戦で福島１８００メートルを圧勝したことに加え、血統背景からも距離が延びてこそと言われているだけに、広い東京の２４００メートルはプラスに出そう。

今回は１９日の火曜日に追い切り、調整パターンを変えてきた。この日は角馬場で時間をかけて体を動かした。小柄な馬体を大きく使い、気配は前走よりもいい。「火曜に追ったことで、そのぶんしっかりとケアもできています。レースに向けて、いい状態に持っていきたいですね」とトレーナーは前を向いた。母と同じ“樫の女王”に輝く可能性は十分にある。