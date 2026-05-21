◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

苦労人ルーキーが好発進した。昨年8度目の挑戦でプロテストに合格した鳴川愛里（27＝フリー）が7バーディー、5ボギーの70で回った。ホールアウト時点で首位と2打差の13位につけた。

雨と風の中で踏ん張った鳴川は「今日はボギーを打っても気にしないと考えていた」と笑みを浮かべた。

1つ落として折り返した。10番でイーブンパーに戻すと、13番からは3連続バーディー。13番と14番で2メートルのパットを沈めた。グリーン奥に外した15番では難しいライから58度のウエッジで放り込みチップインで伸ばした。

「フェアウエーに置こうと気負わずに振っていくことが今日のテーマだった。ラフに行ったら（グリーン）手前から行く。それもうまくいったのかな」。難コースを攻略した達成感がにじんだ。

1998年生まれの黄金世代で岡山県出身。同い年で同郷の渋野日向子とはジュニアの大会で初対面し、交流を続ける友人同士。昨年プロテストに合格した際には祝福のメッセージが届いた。先にプロになり活躍する渋野の存在を励みにゴルフ人生を歩んできた。

「圧倒的に誰が見ても私が下。ちょっとでも追いつきたいという気持ちが大きい」

中学卒業後は東児が丘マリンヒルズGCでアルバイトをしながら練習に打ち込んだ。しかしプロテスト合格の目標に届かない。環境を変えるために岡山北GCに移籍した。そして8度目の挑戦でようやくプロの称号を手にすることができた。

4月の富士フイルム・スタジオアリス女子で久しぶりに渋野と再会した。「岡山にいつ帰ってくるのとか、どの辺に住んでるのとか。またご飯に行こうよみたいな感じ」。多愛もない会話を交わしただけ。それでも同じプロゴルファーになれたことを実感。「この舞台に2人がいるっていうことがうれしいという気持ちがあった」。

ルーキーイヤーの今季はここまで5試合に出場。初戦のヤマハ・レディース葛城は予選を通過して55位で終えた。しかし、その後4試合は全て予選落ちと苦戦が続いている。

QTランク45位で出場機会が限られるため、出場優先順位が変更されるリランキングも気になる時期だが「そこは考えすぎずに1打でも上に行きたい」と1打を大切にしてプレーするつもりだ。