ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「材料費500円ね！」ってお金取る気!? 手作りヘアゴムをプレゼントし… 「材料費500円ね！」ってお金取る気!? 手作りヘアゴムをプレゼントしたら…まさかのお金を請求された…！払うべき？ 「材料費500円ね！」ってお金取る気!? 手作りヘアゴムをプレゼントしたら…まさかのお金を請求された…！払うべき？ 2026年5月21日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「誰かの役に立てる」って、純粋にうれしいことですよね。真希子さんの気持ちはよくわかります。ただ、材料費を当然のように請求してくるママ友の態度は、ちょっと気になりますよね…。さらに今度は子どもの写真をSNSに使いたいと言い出して…真希子さん、うまく断れるといいのですが…。>>【まんが】勝手に作って押し付けるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】勝手に作って押し付けるママ友 「娘には優しい義実家で育ってほしい」身勝手な妻の決断に夫の怒りは頂点へ！【うちの嫁が理解できない 第9話】 楽しいのは最初だけ？その後は右肩下がり…彼の恋愛観がヤバすぎた【釣った魚にエサはやらん Vol.14】