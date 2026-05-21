ハッとするするほど美しい造形

BEVの先進性とラグジュアリーの華麗な融合

キャデラックはアメリカを代表する高級ブランドである。GMのトップレンジに位置し、GMが提唱する「事故ゼロ、排出ゼロ、混雑ゼロ」という「トリプルゼロ」のイメージリーダー的な役割を担っている。2025年に日本デビューしたリリックは、新時代のラグジュアリーと先端テクノロジーを積極投入。排出ゼロを実現したキャデラック初のBEVだ。

数多くの魅力のうち、スタイリングは特筆ポイント。エレガントにして先進的。明確な個性を主張する。4995×1985×1640mmの伸びやかなサイズと3085mmのロングホイールベースが織りなす造形は、はっとするほど美しい。キャデラックのアイコンである縦長のランプ類と相まって、独自の世界を主張する。

室内は先進イメージ。前後席とも広々としており、作りも入念。キャデラックならではのクラフトマンシップが息づいている。湾曲した33インチの大型モニターは、日本語表記とされているのが特徴。ガラス製大型パノラマルーフが装備され、開放感を満喫することもできる。

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