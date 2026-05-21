二宮和也と並ぶ後ろ姿に「だれ？」と騒然！錦戸亮の7年ぶりバラエティ出演で実現する『流星の絆』コンビに「この2ショットは嬉しい」の声続々

【写真】『ニノなのに』で約7年ぶりにバラエティ番組に出演する錦戸亮の二宮和也との後ろ姿の2ショット

嵐の二宮和也がMCを務める番組『ニノなのに』の公式Xが更新。5月27日放送を前に、遊び心ある仕掛けとともに次回の司会者との2ショットを投稿した。

■二宮和也と並んでいる“黒スーツ”の後ろ姿の正体は

『ニノなのに』は、「なのに」をキーワードに様々な物事の意外な一面を掘り下げる“ギャップ検証バラエティ”。本来は二宮がMCを務める番組だが、その週のゲストが司会を乗っ取るという前代未聞のシステムを採用。まさに二宮は、MC「なのに」ゲスト扱いとなっている。

5月20日の放送前、公式Xに「Who’s hosting next week??（次週の司会は誰??）」と意味深なメッセージが投稿された。「約7年ぶりのバラエティ出演！二宮さんと「絆」の深いアノ人？？ みなさんの予想をコメントで教えてね」と特大のヒントを添えてシックな黒スーツの男性が二宮と肩を並べるバックショットを公開した。

SNSには「誰だろう？」という声や「久しぶりにあの兄弟が見られるんですか」「かっこいい兄弟の久々の共演ですね」「有明兄弟!?」「流星の兄弟！」と後ろ姿でもその正体が見抜いた熱い声が寄せられた。

■5月27日の“司会”はドラマ『流星の絆』で兄弟を演じた錦戸亮

そして、5月20日の放送後、Xにて「来週の『ニノなのに』は！MC二宮和也さんなのに司会は錦戸亮さん！」とネタバラシを敢行。同時に公開されたのは、白Tシャツにグレーのカーディガンを羽織った二宮と、黒シャツに黒ネクタイ、黒のスーツを着こなした錦戸亮の姿が写し出された写真だ。

「絆」というヒントが証明した通り、二宮と錦戸は伝説の大ヒットドラマ『流星の絆』で、戸田恵梨香を加えた“有明3兄妹”役を演じた。

この奇跡的な2ショットに対しSNSには「有明兄弟だ！」「先出し写真嬉しい」「ニノちゃんと錦戸くんのお話もたくさん聞きたい」「この2ショットは嬉しい」といった歓喜の声が多く集まっている。