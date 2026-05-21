　21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9965枚だった。うちプットの出来高が5137枚と、コールの4828枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の426枚（490円安620円）。コールの出来高トップは6万8000円の532枚（38円高98円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　28　　　 0　　　 1　　77500　
　 105　　　+1　　　 3　　75000　
　　10　　　+1　　　 3　　74500　
　 231　　　+1　　　 3　　74000　
　　52　　　+3　　　 6　　73500　
　　94　　　+2　　　 7　　73000　
　　59　　　+5　　　10　　72500　
　 155　　　+5　　　12　　72000　
　　31　　 +10　　　20　　71500　
　 137　　 +10　　　21　　71000　
　　29　　 +10　　　25　　70500　
　 454　　 +14　　　33　　70000　
　　41　　 +19　　　47　　69500　
　 268　　 +32　　　62　　69000　
　 140　　 +47　　　81　　68500　
　 532　　 +38　　　98　　68000　
　　98　　 +72　　 135　　67500　
　 304　　 +88　　 168　　67000　
　　85　　+115　　 218　　66500　
　　21　　 +31　　 286　　66250　
　　 1　　+180　　 330　　66125　
　 377　　+148　　 279　　66000　
　　16　　+214　　 360　　65875　
　　 7　　+226　　 390　　65750　
　　57　　+222　　 395　　65500　
　　11　　+131　　 390　　65375　
　　 2　　+247　　 445　　65250　
　　 5　　+305　　 515　　65125　
　 337　　+226　　 430　　65000　
　　12　　+278　　 505　　64750　
　　34　　+254　　 540　　64625　
　　32　　+315　　 575　　64500　
　　 1　　+235　　 540　　64250　
　　 3　　+350　　 670　　64125　
　 391　　+380　　 705　　64000　
　　 1　　+410　　 770　　63750　
　　66　　+420　　 850　　63500　
　　11　　+495　　 950　　63375　
　　 5　　+485　　 965　　63250　
　 143　　+505　　1030　　63000　　2330 　 -1375　　　 6　
　　21　　+555　　1100　　62875　
　　 8　　+695　　1295　　62750　
　　73　　+620　　1305　　62500　
　　 5　　+815　　1535　　62250　　1780 　 -1385　　　 2　
　 204　　+715　　1485　　62000　　1840 　 -1180　　　97　
　　 1　　+855　　1715　　61875　　1655 　　-935　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1655 　　　　　　　83　
　　　　　　　　　　　　　61625　　1595 　　　　　　　85　
　　96　　+800　　1820　　61500　　1630 　 -1290　　 148　
　　　　　　　　　　　　　61250　　1430 　　　　　　　 3　
　　13　　+910　　2040　　61000　　1390 　　-910　　 187　
　　　　　　　　　　　　　60875　　1235 　　-980　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60625　　1130 　　-625　　　 5　
　　 1　 +1255　　2565　　60500　　1245 　　-985　　 125　
　　 1　　　　　　2635　　60375　　1100 　　-710　　　 2　
　　17　 +1190　　2765　　60000　　1080 　　-685　　 279　
　　　　　　　　　　　　　59750　　1080 　　-710　　　 9　
　　 1　　　　　　3250　　59625　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 945 　　-805　　 138　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 840 　　-700　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 770 　　-720　　　 9　
　　 1　 +1545　　3685　　59000　　 820 　　-560　　 148　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 700 　　-710　　　31　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 665 　　-670　　　31　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 610 　　-590　　　55　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 625 　　-565　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 600 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 620 　　-490　　 426　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 580 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 515 　　-460　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 520 　　-440　　　27　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 485 　　-410　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 455 　　-420　　 172　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 375 　　-445　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 385 　　-385　　　48　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 380 　　-285　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 355 　　-315　　 154　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 305 　　-125　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 310 　　-230　　　25　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 268 　　-162　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 275 　　-245　　 147　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 223 　　-242　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 214 　　-201　　　65　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 223 　　-177　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 200 　　-195　　 195　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 188 　　-107　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 200 　　-100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 193 　　-101　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 191 　　-134　　　26　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 164 　　-146　　 204　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 163 　　-137　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 150 　　-125　　　45　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 133 　　-110　　 244　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 127 　　 -96　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 119 　　 -97　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 103 　　-116　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 109 　　-102　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 107 　　 -88　　 140　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　96 　　 -78　　　53　
　　　　　　　　　　　　　50375　　　89 　　 -89　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　93 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　88 　　 -66　　 232　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　72 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　80 　　 -57　　　19　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　74 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　71 　　 -55　　　94　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　59 　　 -55　　　14　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　57 　　 -53　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　60 　　 -43　　　80　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　54 　　 -36　　 191　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　50 　　 -34　　 127　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　46 　　 -29　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　42 　　 -33　　　78　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　41 　　 -31　　 110　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　36 　　 -23　　　81　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　30 　　 -27　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　28 　　 -27　　　10　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　29 　　 -21　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　29 　　 -17　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　26 　　 -23　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　24 　　 -23　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　24 　　 -14　　　32　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　23 　　 -16　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　21 　　 -12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　19 　　 -14　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　17 　　 -10　　　39　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　15 　　 -11　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　15 　　　-9　　　70　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　12 　　 -11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　11 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　12 　　　-7　　　16　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 9 　　 -11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　10 　　　-7　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 9 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 8 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 8 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 7 　　　-5　　　25　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 7 　　　-3　　　14　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　 7 　　　-4　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 7 　　　-3　　　26　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 5 　　　-4　　　18　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 5 　　　-3　　　24　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 4 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32750　　　 4 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 3 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 3 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　-1　　　39　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28750　　　 2 　　　-1　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 1 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　26750　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26500　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26250　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25750　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25500　　　 1 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　25250　　　 1 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　-1　　 140　
　　　　　　　　　　　　　24750　　　 1 　　　-1　　　 1　

株探ニュース