日経225オプション6月限（21日日中） 6万8000円コールが出来高最多532枚
21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9965枚だった。うちプットの出来高が5137枚と、コールの4828枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の426枚（490円安620円）。コールの出来高トップは6万8000円の532枚（38円高98円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
28 0 1 77500
105 +1 3 75000
10 +1 3 74500
231 +1 3 74000
52 +3 6 73500
94 +2 7 73000
59 +5 10 72500
155 +5 12 72000
31 +10 20 71500
137 +10 21 71000
29 +10 25 70500
454 +14 33 70000
41 +19 47 69500
268 +32 62 69000
140 +47 81 68500
532 +38 98 68000
98 +72 135 67500
304 +88 168 67000
85 +115 218 66500
21 +31 286 66250
1 +180 330 66125
377 +148 279 66000
16 +214 360 65875
7 +226 390 65750
57 +222 395 65500
11 +131 390 65375
2 +247 445 65250
5 +305 515 65125
337 +226 430 65000
12 +278 505 64750
34 +254 540 64625
32 +315 575 64500
1 +235 540 64250
3 +350 670 64125
391 +380 705 64000
1 +410 770 63750
66 +420 850 63500
11 +495 950 63375
5 +485 965 63250
143 +505 1030 63000 2330 -1375 6
21 +555 1100 62875
8 +695 1295 62750
73 +620 1305 62500
5 +815 1535 62250 1780 -1385 2
204 +715 1485 62000 1840 -1180 97
1 +855 1715 61875 1655 -935 4
61750 1655 83
61625 1595 85
96 +800 1820 61500 1630 -1290 148
61250 1430 3
13 +910 2040 61000 1390 -910 187
60875 1235 -980 2
60625 1130 -625 5
1 +1255 2565 60500 1245 -985 125
1 2635 60375 1100 -710 2
17 +1190 2765 60000 1080 -685 279
59750 1080 -710 9
1 3250 59625
59500 945 -805 138
59250 840 -700 6
59125 770 -720 9
1 +1545 3685 59000 820 -560 148
58875 700 -710 31
58625 665 -670 31
58500 610 -590 55
58250 625 -565 6
58125 600 19
58000 620 -490 426
57875 580 3
57750 515 -460 5
57500 520 -440 27
57125 485 -410 3
57000 455 -420 172
56750 375 -445 2
56625 450 1
56500 385 -385 48
56250 380 -285 8
56000 355 -315 154
55750 305 -125 7
55500 310 -230 25
55250 268 -162 1
55000 275 -245 147
54750 223 -242 4
54500 214 -201 65
54250 223 -177 3
54000 200 -195 195
53875 188 -107 1
53750 200 -100 1
53625 193 -101 1
53500 191 -134 26
53000 164 -146 204
52750 163 -137 1
52500 150 -125 45
52000 133 -110 244
51750 127 -96 4
51500 119 -97 10
51375 103 -116 1
51250 109 -102 10
51000 107 -88 140
50500 96 -78 53
50375 89 -89 1
50250 93 -70 1
50000 88 -66 232
49625 72 1
49500 80 -57 19
49250 74 1
49000 71 -55 94
48500 59 -55 14
48250 57 -53 1
48000 60 -43 80
47500 54 -36 191
47000 50 -34 127
46750 46 -29 3
46500 42 -33 78
46000 41 -31 110
45000 36 -23 81
44750 30 -27 1
44500 28 -27 10
44250 29 -21 2
44000 29 -17 7
43750 26 -23 3
43500 24 -23 7
43000 24 -14 32
42500 23 -16 2
42250 21 -12 2
42000 19 -14 14
41000 17 -10 39
40500 15 -11 3
40000 15 -9 70
39750 12 -11 1
39250 11 -7 1
39000 12 -7 16
38500 9 -11 4
38000 10 -7 8
37750 10 1
37500 9 -6 1
37000 8 -6 2
36750 8 -2 1
36000 7 -5 25
35500 7 -3 14
35250 7 -4 10
35000 7 -3 26
34500 5 -4 18
34000 5 -3 24
33000 4 -3 3
32750 4 6
32000 3 -3 2
31000 3 -2 15
30000 3 -1 39
29000 2 -1 3
28750 2 -1 9
27500 1 1
27000 1 -2 2
26750 1 1
26500 1 1
26250 2 2
26000 1 -1 2
25750 1 1
25500 1 11
25250 1 -1 3
25000 1 -1 140
24750 1 -1 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
28 0 1 77500
105 +1 3 75000
10 +1 3 74500
231 +1 3 74000
52 +3 6 73500
94 +2 7 73000
59 +5 10 72500
155 +5 12 72000
31 +10 20 71500
137 +10 21 71000
29 +10 25 70500
454 +14 33 70000
41 +19 47 69500
268 +32 62 69000
140 +47 81 68500
532 +38 98 68000
98 +72 135 67500
304 +88 168 67000
85 +115 218 66500
21 +31 286 66250
1 +180 330 66125
377 +148 279 66000
16 +214 360 65875
7 +226 390 65750
57 +222 395 65500
11 +131 390 65375
2 +247 445 65250
5 +305 515 65125
337 +226 430 65000
12 +278 505 64750
34 +254 540 64625
32 +315 575 64500
1 +235 540 64250
3 +350 670 64125
391 +380 705 64000
1 +410 770 63750
66 +420 850 63500
11 +495 950 63375
5 +485 965 63250
143 +505 1030 63000 2330 -1375 6
21 +555 1100 62875
8 +695 1295 62750
73 +620 1305 62500
5 +815 1535 62250 1780 -1385 2
204 +715 1485 62000 1840 -1180 97
1 +855 1715 61875 1655 -935 4
61750 1655 83
61625 1595 85
96 +800 1820 61500 1630 -1290 148
61250 1430 3
13 +910 2040 61000 1390 -910 187
60875 1235 -980 2
60625 1130 -625 5
1 +1255 2565 60500 1245 -985 125
1 2635 60375 1100 -710 2
17 +1190 2765 60000 1080 -685 279
59750 1080 -710 9
1 3250 59625
59500 945 -805 138
59250 840 -700 6
59125 770 -720 9
1 +1545 3685 59000 820 -560 148
58875 700 -710 31
58625 665 -670 31
58500 610 -590 55
58250 625 -565 6
58125 600 19
58000 620 -490 426
57875 580 3
57750 515 -460 5
57500 520 -440 27
57125 485 -410 3
57000 455 -420 172
56750 375 -445 2
56625 450 1
56500 385 -385 48
56250 380 -285 8
56000 355 -315 154
55750 305 -125 7
55500 310 -230 25
55250 268 -162 1
55000 275 -245 147
54750 223 -242 4
54500 214 -201 65
54250 223 -177 3
54000 200 -195 195
53875 188 -107 1
53750 200 -100 1
53625 193 -101 1
53500 191 -134 26
53000 164 -146 204
52750 163 -137 1
52500 150 -125 45
52000 133 -110 244
51750 127 -96 4
51500 119 -97 10
51375 103 -116 1
51250 109 -102 10
51000 107 -88 140
50500 96 -78 53
50375 89 -89 1
50250 93 -70 1
50000 88 -66 232
49625 72 1
49500 80 -57 19
49250 74 1
49000 71 -55 94
48500 59 -55 14
48250 57 -53 1
48000 60 -43 80
47500 54 -36 191
47000 50 -34 127
46750 46 -29 3
46500 42 -33 78
46000 41 -31 110
45000 36 -23 81
44750 30 -27 1
44500 28 -27 10
44250 29 -21 2
44000 29 -17 7
43750 26 -23 3
43500 24 -23 7
43000 24 -14 32
42500 23 -16 2
42250 21 -12 2
42000 19 -14 14
41000 17 -10 39
40500 15 -11 3
40000 15 -9 70
39750 12 -11 1
39250 11 -7 1
39000 12 -7 16
38500 9 -11 4
38000 10 -7 8
37750 10 1
37500 9 -6 1
37000 8 -6 2
36750 8 -2 1
36000 7 -5 25
35500 7 -3 14
35250 7 -4 10
35000 7 -3 26
34500 5 -4 18
34000 5 -3 24
33000 4 -3 3
32750 4 6
32000 3 -3 2
31000 3 -2 15
30000 3 -1 39
29000 2 -1 3
28750 2 -1 9
27500 1 1
27000 1 -2 2
26750 1 1
26500 1 1
26250 2 2
26000 1 -1 2
25750 1 1
25500 1 11
25250 1 -1 3
25000 1 -1 140
24750 1 -1 1
株探ニュース