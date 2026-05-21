　21日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1450枚だった。うちプットの出来高が1145枚と、コールの305枚を上回った。プットの出来高トップは4万3500円の162枚（110円）。コールの出来高トップは6万8000円の83枚（210円高515円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　+6　　　10　　80000　
　　 9　　 +14　　　26　　77500　
　　42　　 +25　　　57　　75000　
　　 1　　　　　　　64　　74500　
　　 1　　 +27　　　65　　74000　
　　 2　　 +45　　　97　　73500　
　　19　　 +36　　 101　　73000　
　　 1　　 +77　　 143　　72500　
　　 8　　 +81　　 165　　72000　
　　 8　　 +88　　 185　　71500　
　　 6　　+124　　 239　　71000　
　　19　　+168　　 330　　70000　
　　 8　　+162　　 355　　69500　
　　 7　　+223　　 430　　69000　
　　83　　+210　　 515　　68000　
　　 9　　+265　　 680　　67000　
　　24　　+385　　 950　　66000　
　　 4　　+425　　1170　　65000　
　　20　　+565　　1455　　64500　
　　 6　　+650　　1630　　64000　　3755 　 -1670　　　12　
　　10　　+735　　1985　　63000　
　　 7　 +1010　　2545　　62000　　2650 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　61000　　2160 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1795 　　-940　　　12　
　　　　　　　　　　　　　59625　　1880 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　59000　　1485 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1485 　　-695　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1235 　　-640　　　48　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1000 　　-410　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 905 　　-390　　　78　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 690 　　-530　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 590 　　-320　　　27　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 615 　　-265　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 515 　　-310　　　86　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 420 　　-275　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 410 　　-300　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 395 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 380 　　-245　　　17　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 345 　　-225　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 320 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 315 　　-235　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 320 　　-165　　　12　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 305 　　-180　　　31　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 278 　　-182　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 256 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 260 　　-150　　　23　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 227 　　-163　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 229 　　-111　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 215 　　-120　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 201 　　-154　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 203 　　-107　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 188 　　 -72　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 173 　　-123　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 167 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 166 　　-120　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 156 　　 -85　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 150 　　 -88　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 145 　　 -85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 140 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 135 　　 -78　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 142 　　 -60　　　17　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 126 　　　　　　　52　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 125 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 118 　　 -78　　 142　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 110 　　　　　　 162　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 111 　　 -57　　　85　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　96 　　 -64　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　93 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　90 　　 -58　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　87 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　84 　　 -59　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　76 　　 -43　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　70 　　 -47　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　65 　　 -42　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　51 　　 -32　　　60　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　40 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　23 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　18 　　 -11　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 9 　　　-4　　　11　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　-2　　　 2　

株探ニュース