日経225オプション8月限（21日日中） 6万5000円コール1940円
21日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは6万5000円の14枚（550円高1940円）だった。プットのの合計出来高は28枚。プットの出来高トップは4万6000円の22枚（135円安375円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +29 75 80000
1 120 77500
1 227 75000
1 +275 775 70000
14 +550 1940 65000
48500 500 -190 3
46000 375 -135 22
44500 298 2
20000 12 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +29 75 80000
1 120 77500
1 227 75000
1 +275 775 70000
14 +550 1940 65000
48500 500 -190 3
46000 375 -135 22
44500 298 2
20000 12 1
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