　21日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは6万5000円の14枚（550円高1940円）だった。プットのの合計出来高は28枚。プットの出来高トップは4万6000円の22枚（135円安375円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 +29　　　75　　80000　
　　 1　　　　　　 120　　77500　
　　 1　　　　　　 227　　75000　
　　 1　　+275　　 775　　70000　
　　14　　+550　　1940　　65000　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 500 　　-190　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 375 　　-135　　　22　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 298 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　　　　　 1　

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