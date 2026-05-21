パドレスとの首位攻防3連戦で、2連勝としたドジャース。この試合前にはロバーツ監督が、大谷翔平選手のある姿について語りました。

それはヒットを放ったのち、ヘルメットを脱ぎ捨てながら走っていく大谷選手の姿。思いっきりスイングした際などに、ヘルメットが脱げてしまい、黒髪をなびかせながら走る姿が度々見られています。この姿についてロバーツ監督は「好きだよ。今夜は3回は見せてほしいね」と笑顔。髪がキレイですよねと記者に声をかけられると「そうだね。本当にキレイだ」と同意しました。

このインタビューを終えて迎えた日本時間21日の試合。大谷選手は投打二刀流で出場しました。試合開始直後から先頭打者ホームランを放つなど躍動を見せるも、以降は四球での出塁にとどまり、ヘルメットを飛ばしながら駆け抜けるシーンは生まれず。それでも投手として迎えた5回の1アウト満塁のピンチでは、タティスJr.選手を初球で併殺打に取り、喜びを爆発させる姿を見せました。

いつも以上に力強くほえる姿にロバーツ監督は、ここまで感情を出した姿を見たことがないとしながら「あのダブルプレーを取れたのは大きかったし、彼が感情を出すのを見られて良かったよ」と振り返りました。