不漁が続くイカナゴ漁。少しでも増えるようにと“太らせた”イカナゴを放流です。

【グラフで見る】兵庫県のイカナゴ漁獲量（2015年～2026年）

漁連の職員らが飼育したイカナゴを放流

5月19日午後、兵庫漁連の職員らが運んできたのは、水槽などで飼育した「イカナゴ」です。

イカナゴは甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれていて、毎年3月に解禁される漁は関西に春の訪れを告げる風物詩となっています。

しかし、近年は…

（林崎漁業協同組合 久留嶋継光さん）「依然としてイカナゴが少ない状態だと実感しています」

漁獲量は年々減少…ことしの漁はわずか2日で終了

兵庫県内でのイカナゴの漁獲量は年々減少し、今年獲れたのは速報値でわずか77t（出典：漁業・養殖業生産統計年報 農水省）。漁は解禁からわずか2日で終了となりました。

餌となる海中の「プランクトン」が不足し、イカナゴが充分な栄養を摂取できず、産卵数が減っていることなどが不漁の原因だとみられています。

「くぎ煮」の値段10年で約3倍に

不漁の影響は食卓にも。ことし3月、地元・明石の商店街で話を聞くと…

（魚の棚商店街「未来」 山下詠子さん）「100gが2000円ですね。10年くらい前は100gで600円で販売していました」

くぎ煮は10年で約3倍の値段になり、“庶民の味”からは遠のいてしまいました。

「今は全然数がない」

5月19日、改めて店を訪れてみると…

（魚の棚商店街「未来」 山下俊次社長）「5、6年前なら一年中販売していたけれど、今は全然数がない。今シーズンは（これで）おしまいです」

店で作ったくぎ煮は数日で完売したそうで、その後は、佃煮店から仕入れたくぎ煮を販売。それも、残りあとわずかとなっています。

（魚の棚商店街「未来」 山下俊次社長）「自宅で炊いたくぎ煮を親戚に贈るのが文化やったけれど、そういうお客さんもどんどん少なくなってきている」

兵庫漁連が取り組む「イカナゴの放流」

減少が続くイカナゴをなんとか増やそうと、兵庫漁連が去年から取り組んでいるのが、「イカナゴの放流」です。

海上のいけすや水槽など14か所でイカナゴを飼育し、太らせた状態で近海に放流。産卵数を増やす計画です。

19日の放流は、大阪湾や明石市、淡路島沿岸など4か所で実施され、去年の約10倍、13万匹ほどが放流されました。

（林崎漁業協同組合 田沼政男組合長）「（放流などによって）イカナゴが今年は去年より多かったということがあるので、今年はもうちょっとやってみようかなと。くぎ煮文化を忘れることなく継承していっていただきたい」

関西の食文化を守っていくため、イカナゴ漁の回復にむけた試みは続きます。