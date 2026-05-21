ラグビーリーグワンのプレーオフ（PO）は、5月23日の準々決勝で開幕する。同日に秩父宮ラグビー場で対戦する東京SGとBR東京は21日、試合登録メンバーを発表した。

レギュラーシーズン（RS）4位の東京SGは、1月に今季限りでの引退を発表したSH流大（33）とCTB中村亮土（34）が、そろって先発に名を連ねた。

都内での公開練習後に取材に応じた中村は「（POは）本当にノックアウトなので、ここからという感じですね」と話した。BR東京とは、5月10日のリーグ戦最終節で対戦し、39―22で勝ったばかりだが「先々週の試合は、もう忘れました」と切り替えた。

引退まで、最大で3試合。「まずは次の試合にフルコミットで悔いのないように」と言う。だが一方で「寂しさは感じますね。チームメートと何気ない会話をしているとき、こういう時間がなくなるのかと思うと、すごく寂しくなる」と本音も漏らした。

2019年W杯日本大会に出場するなど、日本代表キャップは39。一発で状況を打開するパスやキックで魅了したが、本人が大事にしてきたのはフィジカルの強さ。準々決勝も「シンプルに泥臭いことをやり続ける。他にいい選手がいるので最大限、引き出せるように」と持ち味を貫くつもりだ。

最後は国立（決勝）で笑って終わりたいか、と問われると「そうなったら一番、幸せです」と笑った。そのために「自分たちのアイデンティティーのところ。アタッキング・ラグビーをスピードをもってやる。自分たちのスタイルで勝つことを大事にしたい」と話した。