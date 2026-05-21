元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件を受け、少年が犯罪に加担する実態に考えを示した。

同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。

組織構造のトップにいる人物へ到達するための“突き上げ捜査”は難しく、警察とのいたちごっこが続く。こうした状況の打開策として、スタジオでは厳罰化を求める声も上がった。

見解を問われた佐々木氏は、「厳罰化も議論することになるんですが」としつつ、「罪が重いからやらないという少年は、元々やらないと思う」とも指摘。「こういった情報をどう届けるか、メディアの力も大きいと思う。ただ、メディアだけではなくて、警察も最近はSNSを使ったり、学校で使ったり、あとは保護者の皆さんが日常的な会話で伝えていくなど、いろんなアプローチが必要だと感じる」とも述べた。

こうした犯罪組織の構造は、まず実行役が捨て駒として逮捕されるケースが大半を占める。MC石井亮次からは、「実行役は必ず捕まりますよね？」と質問が飛んだ。

佐々木氏は「強盗の検挙率は毎年、90％を占めている。強盗殺人となると、またさらに検挙率は上がります」と解説。その上で、「こういった実行犯は捕まるという認識も、持って欲しいと思いますね」と呼びかけていた。