俳優で歌手の中村雅俊が２１日、東京都武蔵野市で開かれた「Ｔｈｅ ５１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」の合同取材会に秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子と出席した。

青春ドラマの名作「俺たちの旅」の５０周年を記念して昨年９月と今年１月に開催されたコンサートの再演で、今回はグズ六（秋野）の妻・紀子役を演じた上村がスペシャルゲストで出演する。取材会もドラマの舞台になった武蔵野市での実施となった。

中村、田中、岡田の３人で「のりこさーん！」と呼びかけると、８０歳とは信じられないほど若々しく美しい上村が「お待たせしました、上村香子でございます」と登場。サプライズ登場した昨年の東京国際フォーラム ホールＡ公演を「６０年ほどこの世界で仕事をさせていただきましたが、コンサートに出演させていただいたのは去年が初めてで、ホールＡのあの大きな劇場にお客さんがいっぱいなのを見て、なんて気持ちいいんだろうって」と振り返った。

今年は「またいい歌を生で聴かせていただけるのが…」と言いかけると、中村がすかさず「聴くんですか？歌うってことはどうなんですか？」と誘い水。上村は「私は歌がダメなんで、ナレーションとちょっとしたトークで」とかわしたが、中村は「分かりませんよ」と追撃。上村が「いやいやいや」とさらにかわすと、夫役の秋野が「デュエットを歌いたい」と立候補し、報道陣から異例の大拍手が起こった。

秋野は上村について「中身はなかなか変わらない」、上村も秋野について「５０年ってあまり感じない。ついこないだまでご一緒に仕事してたなって思いますね」と“夫唱婦随”のコメント。

また、上村は「俺たちの旅」と紀子役について「一昨年亡くなった主人の浜畑賢吉が、この作品の紀子の私が一番いい、一番おまえに合ってて一番私が表現されてるって。亡くなった主人がいいって言ってくれたのがうれしいし、大事な作品です」と、夫で俳優の浜畑賢吉さんの言葉を明かし、「一本ずつのテーマがはっきりしていて監督が押し出していたから愛される作品になったと思います。何回見ても飽きない感じがいたしますね」と魅力を語っていた。

コンサートの日程は次の通り。

◆１０月２９日＝東京国際フォーラム ホールＡ

◆１１月９日＝大宮ソニックシティ

◆１１月１２日＝福岡サンパレス ホテル＆ホール コンサートホール

◆１１月１３日＝広島文化学園ＨＢＧホール

◆１１月１７日＝神戸国際会館こくさいホール

東京、大宮公演のチケットは２３日から、福岡、広島、神戸公演のチケットは６月６日から一般発売される。