焼肉食べ放題チェーン「じゅうじゅうカルビ」が、人気キャラクター「リラックマ」とのコラボレーションキャンペーンを5月19日（火）から全店でスタートした。期間は6月17日（水）まで。

「じゅうじゅうカルビ×リラックマ」コラボスタート！限定デザートが登場

今回はコラボメニューやオリジナルグッズの販売、先着プレゼント企画も実施されている。

コラボメニューは3種類で、「リラックマのみんなでごゆるりプレート」（1100円）は、リラックマの大好物のパンケーキにマンゴーやムースホイップを添えたデザートプレートになっている。

「リラックマのみんなでごゆるりプレート」（1100円）

いちごソースとアイスを合わせた「コリラックマのだいすきいちごミルクフロート」（880円）や、自分でカラメルソースをかけて仕上げるプリンで、キイロイトリの趣味の貯金をコインチョコで表現した「キイロイトリのプリン＆マンゴー」（660円）もお目見えしている。いずれも単品販売のみとなっている。

「コリラックマのだいすきいちごミルクフロート」（880円）

「キイロイトリのプリン＆マンゴー」（660円）

コラボメニューを1つ注文すると、リラックマたちが焼肉を楽しむイラストがデザインされた、「オリジナルポストカード」（先着10000名）が貰える。



またオリジナルグッズは、アクリルスタンド（880円）、缶バッジ（全7種トレーディング・605円）、アクリルブロック（全4種ランダム・770円）、ステッカーセット（990円）、クリアファイル（550円）、キャンバスポーチ（1980円）、ミニタオルハンカチ（990円）などがラインアップ。グッズは関東・甲信越・北陸・東海・近畿・九州の一部店舗とオンラインショップで販売している。



じゅうじゅうカルビとリラックマとのコラボキャンペーンは、5月19日（火）から6月17日（水）まで全店で開催。価格はすべて税込み。

オリジナルポストカード