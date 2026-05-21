敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。本塁打を放つ背後に映った日本でお馴染みの存在が話題を集めている。

存在感抜群だった。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

打席に立つ大谷の背後に映っていたのは、日本の人気チェーン店「カレーハウスCoCo壱番屋」の看板。バックネット下に設置されていた。NHK-BSでも生中継された一戦。視聴者を釘付けにし、ネット上で話題となっている。

「パドレスとCoCo壱のカラーっていいね！」

「後ろの看板のCoCo壱主張えぐい これ昼飯カレーやろな笑」

「現地の広告にココイチ出てるの？」

「ペトコのココイチ広告色味ドンピシャだな」

「CoCo壱番屋が気になって仕方ない」

「CoCo壱番屋の広告がペトコパークに馴染みすぎｗ」

「CoCo壱番屋の広告、合成じゃないんかいｗ」

4登板ぶりの投打二刀流での出場となった大谷。規定投球回に届かずも防御率は「0.73」となった。



（THE ANSWER編集部）