元フジテレビの加藤綾子アナウンサーが20日、2歳娘との2ショットを公開するとともに、41歳の誕生日を迎えたことをあらためて報告した。



【写真】娘を抱いた愛情あふれる後ろ姿 榎並大二郎アナが感嘆

加藤アナは「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました 『ナゼそこ？＋』収録後楽屋に戻ると飾りが…マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん ありがとうございます」とMCを務めるテレビ東京「ナゼそこ？＋」の収録後にマネジャーらから祝福を受けたことを投稿した。さらに加藤アナは「収録終わりに合わせて娘が来てくれていたので一緒に写真も撮れました 2枚目はユースケさんと スタッフさんから美味しいケーキも頂き感謝感謝です HARBS大好き」と俳優のユースケ・サンタマリアとの写真も公開した。



これにフジテレビで同僚だった榎並大二郎アナから「おめでとう～素敵な一年に!尊い後ろ姿、、」とお祝いコメントが届いた。ほかにも「綾子さん、おめでとう。いつまで美しいですね」「笑顔あふれる素敵な一年になりますように」「え～41歳ですか～ みえませんよ！いつまでもお綺麗 おめでと～ございます」などとコメント欄はにぎわった。



加藤アナは2016年4月いっぱいでフジを退社。21年6月に結婚し、23年12月に第1子長女を出産している。お相手については「一般男性」としている。



（よろず～ニュース編集部）