総支配人・外資トップが登壇、参加費無料！ HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」

記事ポイント ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます参加費無料で、総支配人・外資オペレーター・F&B戦略など6セッションが予定されています展示会エリアではホテル向け製品・ソリューションのブース出展も行われます ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます参加費無料で、総支配人・外資オペレーター・F&B戦略など6セッションが予定されています展示会エリアではホテル向け製品・ソリューションのブース出展も行われます

ホテル業界の経営・運営課題に特化したシンポジウム展示会が、2026年6月15日（月）に東京で開かれます。

インバウンド需要の回復を背景に、「選ばれるホテル」を実現するための最新知見と商材が一堂に集まるイベントです。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日（月）10:00〜18:00（9:45入場開始、途中入退場可）開催場所：品川プリンスホテル プリンスホール（東京都港区高輪4丁目10-30）主催：HOTERES（株式会社オータパブリケイションズ）参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式（各セッションは個別登録制）対象：ホテル事業者・経営会社・運営会社・投資会社・ホテルPMCM・AM・デザイン設計施工会社・地方自治体・金融関連会社・シンクタンク・コンサルティング・教育関連ほか申込：公式フォームに掲載されています

「HOTERES EXPO東京 2026」は、ホテル業界専門メディア「HOTERES」を運営するオータパブリケイションズが主催するシンポジウム展示会です。

今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」で、経営・運営・現場課題に直結する商材・サービス・ソリューションが展示会エリアに集結します。

インバウンド需要が量的回復を超え、ホテル経営において「選ばれる理由」づくりが本格的に問われる局面を迎えた2026年を背景に、セミナーと展示の両軸でホテル業界の最新動向と実践的な情報を提供する場として位置づけられています。

参加費は無料で、ホテル関係者であれば業種を問わず対象となります。

6セッションのプログラム構成





前回開催では、宴会場内に複数の企業ブースが並び、ホテル関係者とのビジネスマッチングの場として機能します。

2026年の開催でも展示会エリアが設けられ、ホテル向け製品・ソリューションのブース出展が行われます。

セミナープログラムは60分×6セッションで構成されています。

各セッションのテーマと概要は以下のとおりです。

セッション1（10:00〜11:00）【総支配人セッション】「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」。品川プリンスホテル総支配人の春山新悟氏、パレスホテル東京総支配人の渡部勝氏、東京ステーションホテル総支配人の藤崎斉氏が、競争環境の捉え方・人材不足への対応・サービス品質の維持向上について登壇します。セッション2（11:20〜12:20）【外販・EC事業セッション】「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」。コロナ禍以降に強化された外販・EC事業において、ブランド価値を高めながら収益化を実現する取り組みと販売戦略を取り上げます。パネリストは近日公開予定です。セッション3（12:40〜13:40）【F&Bセッション】「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」。株式会社ひらまつ取締役COOの植杉かおり氏、Karakami HOTELS＆RESORTS株式会社代表取締役社長の唐神耶真人氏、カトープレジャーグループ代表取締役社長の加藤宏明氏が、F&B強化の思想と実践を語ります。セッション4（14:00〜15:00）【ホテル運営会社トップセッション】「ブランドは”増やす”のか、”再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」。IHG・ANA・ホテルズグループジャパン開発ディレクターの辻本祐里氏とアコージャパン開発部長の永澤伸介氏が、日本市場における外資オペレーターの戦略の違いを議論します。セッション5（15:20〜16:20）【宿泊主体型ホテルトップセッション】「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」。ポラリス・ホールディングス株式会社取締役COOの下嶋一義氏と、タイ発ブランドKokotelの創業者である松田励氏が、テクノロジー活用による超効率化運営の実例を紹介します。セッション6（16:40〜17:40）【HOTERESトレンドセッション】「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」。HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに、2026年のホテルトレンドキーワードを公開します。大阪IR開業や温泉文化の無形文化遺産登録が見込まれる2030年を視野に、業界の方向性を解説します。

展示会エリアとスポンサー出展

なお、営業目的での参加は受け付けておらず、イベントのタイトル・内容・登壇者は変更される可能性があります。

基調講演やパネルディスカッションの詳細および登壇者は、ホテレスオンラインで随時更新されます。

参加費無料・途中入退場可で、6つのセッションがすべて60分単位で設計されているため、業務の合間に必要なセッションだけ受講することもできます。

ホテル経営の最前線に立つ総支配人・外資オペレーター・F&B責任者らが一堂に集まる機会は、2026年のホテル業界の動向を把握するうえで有益な場となります。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加申込みはどこから行えますか？

A. 参加申込みは公式フォームから受け付けています。

各セッションは個別登録制となっており、受講するセッションごとに申込みが必要です。

フォームの情報はホテレスオンラインに掲載されます。

Q. セッション6のパネリストや詳細はいつ公開されますか？

A. セッション2のパネリストを含む詳細登壇者情報は、ホテレスオンラインで随時更新される予定です。

イベントの内容・登壇者は変更される可能性があります。

Q. 展示ブースへの出展を希望する場合はどうすればよいですか？

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