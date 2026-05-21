2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」

記事ポイント クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日にECサイトで発売しましたTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒーですドリップバッグ単品（216円）・粉200g（2,376円）に加え、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円）も同時発売されています クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日にECサイトで発売しましたTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒーですドリップバッグ単品（216円）・粉200g（2,376円）に加え、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円）も同時発売されています

チョコレートコーティングのラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）よりオンラインストアで発売しました。

大阪府・兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発で、2年の開発期間を経て誕生した一杯です。

ドリップバッグと粉の2タイプが展開され、チョコレートラスクとのセット商品も同時にラインナップに加わっています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）発売日：2026年5月15日（金）販売チャネル：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）公式オンラインストア／直営店（銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店）問い合わせ：0120-129-683

「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆を使った中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

フルーツ感が強く華やかな酸味が特徴のケニアを土台に、エチオピアのアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジルが全体をまとめるブレンド構成になっています。

苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りと酸味が感じられる中深煎りを採用しており、重くなりすぎない飲み口が特徴です。

開発にあたってCAFE OHZANが掲げたテーマは、「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。

看板商品のチョコレートラスクに合う味であることを前提としながら、コーヒー単独でも完結する味を目指し、TAKAMURA COFFEE ROASTERSとともに2年をかけて配合を詰めています。

ドライフルーツやナッツを使用するCAFE OHZAN商品の世界観に合わせ、華やかさとフルーティーさを重視した配合となっています。

共同開発パートナー：TAKAMURA COFFEE ROASTERS

TAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーの両方を専門に扱い、豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持つ専門店です。

コーヒーブランドの催事では上位常連として知られており、今回の開発を担当した上田氏はコーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年エアロプレス日本チャンピオン・世界大会セミファイナリストの実績を持ちます。

淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体での技術向上に取り組んでいる焙煎専門集団です。

ラインナップと価格

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





価格：単品 216円（税込）／5個入（ギフトボックス付き）1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

カップの上にセットしてお湯を注ぐだけで「ロイヤルブレンド」が楽しめるドリップバッグタイプです。

5個入りはギフトボックス付きで、手土産やちょっとしたプレゼントにも対応しています。

1杯あたり216円で、フルーティーな酸味のスペシャルティコーヒーが自宅で手軽に味わえます。

ロイヤルブレンド 粉200g





価格：2,376円（税込）内容量：200g発売日：2026年5月15日（金）

200gの粉タイプは、ペーパードリップやフレンチプレスなど好みの抽出方法で毎日使えるサイズです。

豆の個性と飲みやすさを両立させた「ロイヤルブレンド」を、自分のペースで楽しめるタイプになっています。

スイーツや食事のお供として日常使いしやすい一品です。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

「カフェドラペ」は、CAFE OHZANのスティックラスク10本と「ロイヤルブレンド」ドリップバッグ5個をセットにしたギフト商品です。

濃厚なチョコレートコーティングにナッツやフルーツをトッピングしたスティックラスクと、フルーティーな酸味のコーヒーが一箱に収まっています。

開発テーマ「チョコレートラスクに合うコーヒー」を体感できるセットとして、ギフトシーンに向けた構成になっています。

CAFE OHZANについて





CAFE OHZAN（カフェ オウザン）は、珠屋櫻山が運営する洋菓子ブランドです。

秋田県発祥のブランドで、現在も秋田県の工場で製造しています。

良質小麦と良質バターを使った生地を焼き上げ、濃厚なチョコレートコーティングにナッツやフルーツを手作業でトッピングしたラスクが看板商品です。

スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3種を軸に展開しており、東京都内4直営店（銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショー）のほか、羽田空港や東京駅でも「東京限定の手土産」として取り扱われています。

商品はすべて個包装で、硬すぎないサクサクの食感は子どもから年配の方まで食べやすい仕上がりです。

ギフトシーンに合わせて種類が選べるラインナップと持ち帰りやすい個包装仕様が、手土産として選ばれる理由になっています。

ブランド初のオリジナルコーヒー「ロイヤルブレンド」は、ケニア・エチオピア・ブラジルの3産地の豆を2年かけて配合し、CAFE OHZANのお菓子と一緒に楽しむことを想定した味わいに仕上がっています。

ドリップバッグ単品216円から購入でき、ギフトボックス付き5個入り（1,188円）や「カフェドラペ」セット（3,780円）はプレゼントにも対応しています。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどのような豆の組み合わせですか？

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドしています。

華やかな酸味のケニアを土台に、エチオピアのアロマとブラジルのナッツのような香りを組み合わせた中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

Q. 直営店でも購入できますか？

A. 銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4直営店では、ECサイト発売（2026年5月15日）に先行して店頭販売がすでに始まっています。

Q. 「カフェドラペ」に入っているラスクとコーヒーの内訳は何ですか？

A. スティックラスク10本と「ロイヤルブレンド」ドリップバッグ5個のセットです。

価格は3,780円（税込）で、CAFE OHZAN公式オンラインストアで販売されています。

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