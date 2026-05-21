直筆サイン抽選、土産10%引き！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」

記事ポイント 2026年6月20日(土)・21日(日)、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケットを提示すると、和歌山市観光土産品センターで10%割引特典が利用できます 2026年6月20日(土)・21日(日)、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケットを提示すると、和歌山市観光土産品センターで10%割引特典が利用できます

2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。

和歌山市役所 観光課が公演にあわせて宿泊者限定キャンペーンやキッチンカーマルシェなど全4つの特別企画を実施します。

会場内外で和歌山市の食・物産・土産に触れられる機会が複数用意されています。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」





開催日：2026年6月20日(土)・21日(日)会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 / MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

「プリンスアイスワールド和歌山公演」は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間にわたって和歌山ビッグホエールで上演されるアイスショーです。

和歌山市役所 観光課が公演にあわせた4つの特別企画を実施し、会場内外で和歌山ならではの食・物産・土産に触れられる場が整えられています。

市内宿泊者を対象にした抽選キャンペーンや、和歌山県産食材を使ったキッチンカーマルシェ、公演チケット提示による割引特典など、公演前後を通じて利用できる内容となっています。

市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設を利用した人を対象に、会場内観光案内所ブースで応募を受け付けます。

抽選で当選した人には、出演者の直筆サイン入りパンフレットが贈られます。

数量限定のため当選者のみへの提供となっており、詳細は和歌山市公式サイトに掲載されています。

出演者による和歌山物産のPR





出演者控室内に「和歌山物産コーナー」が設置され、和歌山のスイーツ・加工品・農産品などが紹介されます。

出演者に提供される和歌山産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

キッチンカーマルシェ





会場外広場にキッチンカーマルシェが出店し、和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューや軽食・スイーツなど幅広いラインアップが提供されます。

出演者に提供された和歌山産品の一部商品も会場外で販売される予定で、同じ品を公演観覧者も手にとれます。

和歌山市観光土産品センター10%割引特典





和歌山市一番丁3番地に所在する和歌山市観光土産品センターは、公演前日の6月19日(金)から21日(日)の3日間、公演チケットを提示した来場者に10%割引特典を適用します。

営業時間は午前9時から午後6時で、出演者に提供された和歌山産品の一部商品も取り扱っています。

宿泊者限定の抽選プレゼントから会場外の飲食、土産品の割引購入まで、公演当日を軸に前後3日間にわたって特典が集中しています。

出演者の直筆サイン入りパンフレットは数量限定の抽選品であり、市内宿泊者のみが応募できます。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 宿泊者限定キャンペーンに応募できる宿泊施設の条件は何ですか？

A. 公演開催日に和歌山市内の宿泊施設を利用していることが条件です。

応募は会場内観光案内所ブースで受け付けています。

Q. キッチンカーマルシェで販売される商品はどこで確認できますか？

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