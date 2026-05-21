◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が今季7度目の先発で、4登板ぶりに二刀流出場し、5回無失点と好投を披露しました。試合後には自身の投球を振り返り、本調子ではなかったことを明かす一幕がありました。

大谷選手はパドレス打線を5回まで無失点に抑え、その後チームが勝利し今季4勝目を挙げましたが、「あんまり投げ心地がよくないまま入ってきて、ちょっと不安な感じはありましたけど、結果的に勝ててよかった」と語ると「自分の中のパフォーマンスのレベルとして、高いものが出せるかどうかっていうのが、一番しっくり来てなかったかなって」と不安を抱えていたことを明かしました。

それでも大谷選手は3回までパーフェクト。4回に初ヒットを許し、5回には先頭からの連打と四球で1死満塁のピンチを招きますが、フェルナンド・タティスJr.選手を併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けると気迫の雄たけびをあげました。

この場面について、大谷選手は「結果的にダブルプレーになりましたけど、その前のフォアボールがやっぱり一番よくなかったですし、あの回の入り自体もそこまですっきりするものではなかったので」とコメント。その原因を聞かれると「6回も見据えながら、最低でもあと2回は投げたいなっていう、欲というか、そういうのがちょっと球に出てたのかなと思います」と説明しました。

この日は5回88球で降板した大谷選手。6回まで投げることができれば規定投球回に到達するという状況でした。それでも防御率は「0.73」と依然として素晴らしい成績を維持しています。