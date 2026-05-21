『風、薫る』千佳子から本心を打ち明けられたりんは、どうすべきか悩み… 第40回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第40回（22日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美（上坂樹里）はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。
今回は、千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り・・一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美（上坂樹里）はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。
今回は、千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り・・一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。