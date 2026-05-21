走行29万キロ！56年前のホンダ“名車”におぎやはぎ大興奮「俺たちの1歳上だ！」 ハイクオリティーな内外装に驚き
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、23日に放送される。今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を、「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで送る。
【最新番組カット】おぎやはぎ大興奮！走行29万キロとは思えない56年前のホンダ“名車”の全貌
今回登場するのは、バラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたち！「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などなど、「冬こそが天国！」と語るオーナーのディープな愛車事情に迫る。
最初に登場するのは、愛車に17年連れ添うオーナーさん。 目の前に現れた1970年式のホンダ『NIII 360』に、おぎやはぎの2人は「俺たちの1歳上だ！55年も前に誕生したんだね」と大はしゃぎ。走行距離は驚きの29万キロ超え。半世紀以上の時を刻んできた一台に一同驚愕する。
そんな名車にとって、なぜ「冬がありがたい」のか……。その理由は、エアコン未装備ゆえの過酷な夏。「気温が40度を超えると乗車は無理」と語るオーナーの切実な悩みとは。しかし、そんな不便さも愛ゆえのスパイス。3Dプリンターを駆使して自作した世界に一つだけのエンブレムなど、こだわりが詰まったハイクオリティーな内外装に注目だ。
さらに、小木が「それは運命だね」と唸った、オーナーと愛車が50年の時を超えて引き寄せた“奇跡の体験”とは。
【最新番組カット】おぎやはぎ大興奮！走行29万キロとは思えない56年前のホンダ“名車”の全貌
今回登場するのは、バラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたち！「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などなど、「冬こそが天国！」と語るオーナーのディープな愛車事情に迫る。
そんな名車にとって、なぜ「冬がありがたい」のか……。その理由は、エアコン未装備ゆえの過酷な夏。「気温が40度を超えると乗車は無理」と語るオーナーの切実な悩みとは。しかし、そんな不便さも愛ゆえのスパイス。3Dプリンターを駆使して自作した世界に一つだけのエンブレムなど、こだわりが詰まったハイクオリティーな内外装に注目だ。
さらに、小木が「それは運命だね」と唸った、オーナーと愛車が50年の時を超えて引き寄せた“奇跡の体験”とは。